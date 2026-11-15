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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع معدلات بيع العقارات بالمزادات في أستراليا لأدنى مستوى منذ 2020 وسط استمرار انخفاض الأسعار

تراجع معدلات بيع العقارات بالمزادات في أستراليا لأدنى مستوى منذ 2020 وسط استمرار انخفاض الأسعار
تراجع معدلات بيع العقارات بالمزادات في أستراليا لأدنى مستوى منذ 2020 وسط استمرار انخفاض الأسعار
أ ش أ

تراجعت معدلات بيع العقارات بالمزادات في أستراليا إلى أدنى مستوياتها منذ بداية جائحة كورونا في أبريل 2020، مع استمرار إحجام المشترين عن إتمام الصفقات في ظل انخفاض أسعار المنازل وارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهرت أحدث بيانات مجموعة كوتاليتي (Cotality) المتخصصة في أبحاث السوق العقارية، اليوم /الأحد/ انخفاض معدل نجاح المزادات المبدئي في العواصم الأسترالية مجتمعة إلى 44% خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020، رغم ارتفاع عدد المزادات بنسبة 11% على أساس أسبوعي إلى 1188 مزاداً، بانخفاض يتجاوز 40% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وسجلت سيدني انخفاضاً في معدل نجاح المزادات إلى أقل من 50% للمرة الأولى خلال فصل الربيع، فيما شهدت ملبورن تراجعاً أكثر حدة بلغ 11 نقطة مئوية، ليصل المعدل إلى 47.8%، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021، بينما انخفضت معدلات نجاح المزادات في جميع العواصم الخمس التي شملتها البيانات الأولية.

وأوضح التقرير أن معدلات نجاح المزادات تعد مؤشراً رئيسياً لاتجاهات أسعار العقارات، حيث يشير انخفاضها عن 60% إلى تراجع السوق.

وقال توماس ماكجلين، المسؤول التنفيذي بمجموعة «راي وايت» العقارية، إن ارتفاع أسعار الفائدة وضعف المنافسة بين المشترين أسهما في تباطؤ السوق، مشيراً إلى أن المشترين أصبحوا أقل استعجالاً في اتخاذ قرارات الشراء وأكثر استعداداً للانسحاب من الصفقات.

وتزامن ذلك مع انخفاض الإقراض للمستثمرين العقاريين بنسبة 30%، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، مدفوعاً جزئياً بالتغييرات المتعلقة بخصم الخسائر العقارية من الضرائب والتخفيضات الضريبية على الأرباح الرأسمالية للعقارات القائمة.

وارتفعت حصة القروض الموجهة إلى مشتري المنازل بغرض السكن إلى 68% من إجمالي القروض العقارية، مقارنة بنحو 59% قبل موازنة مايو الماضي.

وأظهرت بيانات «كوتاليتي» لشهر أكتوبر انخفاض القيمة الوسيطة للمنازل على مستوى أستراليا بنسبة 6.7% منذ ذروتها في مارس الماضي، فيما تجاوز التراجع في سيدني 10%، مما يعكس استمرار الضغوط على القطاع العقاري وسط توقعات بمزيد من ضعف الأسعار إذا استمر تراجع الطلب.

تراجعت معدلات بيع العقارات بالمزادات في أستراليا انخفاض أسعار المنازل وارتفاع أسعار الفائدة مجموعة كوتاليتي Cotality

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