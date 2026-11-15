سنغافورة تدعو لتوسيع فريق التحقيق الإندونيسي المشترك في حرائق الغابات ليشمل دول آسيان

قال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ اليوم /الأحد/ إن فريق العمل المشترك بين سنغافورة وإندونيسيا للتحقيق في الشركات المرتبطة بحرائق الغابات ينبغي أن يتوسع ليشمل جميع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وصرح وونغ - في كلمة خلال الجلسة التشاورية في قمة "آسيان" التاسعة والأربعين المنعقدة في الفلبين - أن فريق العمل الذي أعلن عنه الشهر الماضي لا ينبغي أن يقتصر على كونه منصة ثنائية بل يجب أن يكون منصة على مستوى آسيان ككل، تتيح تبادل المعلومات والأدلة حول المسؤولين عن الحرائق بسهولة أكبر.

وأضاف "الحرائق قد تندلع في أي دولة من دول الرابطة، ونريد توجيه رسالة واضحة وصارمة لجميع الشركات بأن هذا الأسلوب في إزالة الغابات غير مقبول"، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية.

وأشاد رئيس الوزراء السنغافوري بالجهود التي تبذلها إندونيسيا في التحقيق في أسباب الحرائق ومحاسبة الشركات المخالفة، مشيرا إلى أن سنغافورة تتخذ إجراءات مماثلة تجاه الشركات العاملة على أراضيها والتي قد تكون مسؤولة أو مرتبطة بكيانات لا تلتزم بالممارسات السليمة عند إزالة الغابات، مؤكدا أنه في حال ضبط أي طرف مخالف بأي مكان داخل دول آسيان فسيتم تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة الشركات المعنية.

وتواجه إندونيسيا بشكل دوري حرائق غابات موسمية، وتعد الحرائق التي شهدتها العام الجاري هي الأكثر حدة منذ أكثر من عقد من الزمن، وقد أثر الضباب الدخاني الناجم عنها بشكل كبير على سنغافورة.. ويربط خبراء زيادة حدة الحرائق بظاهرة "إل نينيو" المناخية وارتفاع درجات الحرارة ما جعل غابات البلاد أكثر عرضة للحرائق التي انتشرت بشكل كبير ووصل الدخان الناجم عنها إلى سماء ماليزيا وسنغافورة المجاورتين.