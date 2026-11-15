إندونيسيا وكندا تعلنان بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في ديسمبر

أعلنت إندونيسيا وكندا /اليوم الأحد/ عقد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر 2026، متضمنة إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات.
وقال وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانجا هارتارتو- خلال اجتماعه مع وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدو في الفلبين، إن إندونيسيا صدّقت على الاتفاقية بموجب لائحة رئاسية، وأخطرت الحكومة الكندية بذلك عبر مذكرة دبلوماسية في أكتوبر 2026.
كما أكد أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إندونيسيا وكندا.
وأضاف: "نأمل أن تستفيد الشركات في كلا البلدين على النحو الأمثل من هذه الاتفاقية".