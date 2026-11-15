مواعيد جميع مباريات بيراميدز في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تحديد مواعيد جميع مباريات نادي بيراميدز في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك تحديد الملاعب المستضيفة.

وجاءت المواعيد والملاعب على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز * المغرب الفاسي .. الساعة 6 مساء .. يوم السبت 28 نوفمبر .. استاد الدفاع الجوي.

الجولة الثانية: حوريا كوناكري الغيني * بيراميدز .. الساعة 6 مساء .. يوم الأحد 6 ديسمبر .. استاد 28 سبتمبر كوناكري.

الجولة الثالثة: بيراميدز * الهلال السوداني .. الساعة 6 مساء .. يوم الجمعة 18 ديسمبر .. استاد الدفاع الجوي.

الجولة الرابعة: الهلال السوداني * بيراميدز .. يوم الجمعة 8 يناير .. استاد أماهورو بمدينة كيجالي عاصمة رواندا.

الجولة الخامسة: المغرب الفاسي * بيراميدز .. يوم الجمعة 15 يناير .. مركب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا.

الجولة السادسة: بيراميدز * حوريا كوناكري .. يوم الجمعة 22 يناير .. استاد الدفاع الجوي.