كتائب حزب الله العراقية: نتعرض لأكبر عملية ابتزاز للتخلي عن السلاح

قالت كتائب حزب الله في العراق، أنها دخلت

بمفاوضات لتنظيم السلاح، مشيرة إلي توقيع اتفاق مع الإطار والحكومة لكن رئيسها نقض عهده.

كتائب حزب الله العراقي

وتابعت الكتائب: نتعرض لأكبر عملية ابتزاز للتخلي عن سلاح المقاومة عبر تقارير ملفقة.

وذكرت أن ملفا الجرف وسلاح المقاومة يجب أن يكونا خارج الصراع السياسي وأنها لن تتزحزح عن هذا المبدأ.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخلاف بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة بشأن مساعي حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم وضع الفصائل المسلحة.



وفي سياق متصل، ذكرت تقارير أن الحكومة العراقية تدرس تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات تهريب النفط من محافظة كركوك وبعض مناطق إقليم كردستان باتجاه إيران، وسط ترقب قرارات حكومية جديدة تتعلق بملف منطقة جرف الصخر.

وأوضحت أن قرارات الإعفاء من المناصب قد تمتد لتشمل قيادات أمنية أخرى، مشيرًا إلى أن بعض الأدلة المتعلقة بعمليات تهريب النفط في جرف الصخر تعرضت للطمس.

وأضافت أن الحكومة تنفي إجراء أي مفاوضات مع كتائب حزب الله العراقية، فيما تعتزم إسناد عقود تشغيل وتطوير مطار البصرة وهيئة التصنيع إلى شركات عالمية مباشرة، دون اللجوء إلى وسطاء.

وفي سياق متصل، أشارت التقارير إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي قد يصدر قرارات إضافية بشأن منطقة جرف الصخر، ذات طابع عسكري، في إطار التحركات الحكومية للتعامل مع ملف تهريب النفط والأنشطة المرتبطة به.