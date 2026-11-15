من توثيق التاريخ إلى آفاق التطوير.. مؤتمر المسرح المدرسي يطرح رؤية لتعزيز دوره التربوي والإبداعي

أكد المشاركون في مؤتمر "نحو سياسة وطنية لتطوير المسرح المدرسي 2" الذي نظمه المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، اليوم /الأحد/ أهمية تطوير المسرح المدرسي باعتباره ركيزة تربوية تسهم في بناء شخصية الطلاب وتنمية وعيهم وإبداعهم واكتشاف مواهبهم، مشددين على ضرورة وضع رؤية وطنية متكاملة لدعم هذا النشاط، وتوفير التمويل اللازم، وتجهيز المسارح المدرسية، وتأهيل المتخصصين، وتعزيز مكانة المسرح داخل المنظومة التعليمية.

جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، التي تقام خلال الفترة من 10 وحتى 23 نوفمبر الجاري، حيث نظم المهرجان المؤتمر من خلال مجموعة من الجلسات التي ناقشت واقع المسرح المدرسي في مصر وسبل تطويره ووضع رؤية مستقبلية للنهوض به.

وتناولت الجلسة الأولى، ثلاثة محاور رئيسية، هي "تاريخ المسرح المدرسي المصري"، وتحدث خلالها الدكتور سيد علي إسماعيل، و"آفاق تطوير المسرح المدرسي المصري"، وناقشه الدكتور أحمد حسين حسن، و"المؤسسات التعليمية والمسرح"، وتناولته الدكتورة رشا مختار، فيما أدار الجلسة الناقد والكاتب والمخرج طارق مرسي.

واستهل الناقد الفني طارق مرسي الجلسة بالترحيب بالحضور والمتحدثين، معربا عن تقديره للمشاركة في المؤتمر، مؤكدا أن هذا المهرجان يمثل مشروعا قوميا لصناعة جيل قادر على تحمل المسؤولية والإبداع، ويمتلك الخيال والوعي اللذين يؤهلانه للمشاركة في بناء مستقبل الوطن.

واستعرض تجربته الشخصية في العمل مع مجموعة من الطلاب بإحدى مدارس التعليم الصناعي بالمنصورة، عقب تخرجه، حيث تولى إخراج عرض مسرحي معهم، وكانوا من الطلاب المتعثرين دراسيا، الذين لم يكن لديهم في البداية اهتمام حقيقي بالنشاط المسرحي.

وأوضح أنه عمل على تنمية حب المسرح لديهم من خلال تدريبات الخيال وفقًا لمنهج ستانسلافسكي، وتدريبات إعداد الممثل، إلى جانب تشجيعهم على ابتكار مشاهد مسرحية خاصة بهم، بما أسهم في تعزيز خيالهم وتنمية قدرتهم على التعبير والإبداع.

وأضاف أنه قدم معهم عرض "الموت يحكم المدينة"، عن نص للدكتور عبد الغفار مكاوي، تناول انتصار أحمس على الهكسوس، لافتًا إلى أن التجربة أحدثت تغييرًا واضحا في سلوك الطلاب وشخصياتهم، وأسهمت في زيادة ارتباطهم بالمسرح واكتسابهم مهارات جديدة ووعيا ورؤية أوسع للعالم من حولهم.

وأكد مرسي أن هذه التجربة عززت إيمانه بأهمية المسرح المدرسي باعتباره وسيلة لبناء الشخصية وتنمية الخيال والوعي، وليس مجرد نشاط فني، مشددا على أن الاستثمار في مسرح الطفل والطلاب يمثل استثمارا في صناعة أجيال المستقبل.

وفي كلمته، استعرض الدكتور سيد علي إسماعيل أستاذ المسرح، محطات مهمة من تاريخ المسرح المدرسي المصري، مؤكدًا ضرورة إعادة قراءة هذا التاريخ بالاعتماد على الوثائق الأصلية والدوريات المنسية، بدلا من الاكتفاء بما تناولته الكتب والمراجع التقليدية، التي أغفلت عددًا من المراحل والشخصيات المؤثرة في نشأة النشاط المسرحي المدرسي.

وأوضح أن كثيرا من المراجع تنسب ريادة المسرح المدرسي إلى زكي طليمات، إلا أن البحث في الوثائق والدوريات كشف عن وجود رواد ونشاط مسرحي مدرسي سبق هذه المرحلة بعقود، مشيرا إلى أن مشروعه البحثي يستند إلى مصدرين أساسيين، هما الوثائق والدوريات المنسية، بهدف الكشف عن المحطات التاريخية التي لم تحظ بالاهتمام الكافي.

وكشف إسماعيل عن أن أول عرض مسرحي مدرسي في مصر يعود إلى عام 1870، أي قبل ظهور المسرح العربي للفرق المسرحية في مصر، موضحا أن العرض ارتبط بمدرسة كانت تعمل على إعداد مهندسي السكك الحديدية، في إطار توجه الخديوي إسماعيل إلى إعداد كوادر مصرية للعمل بهذا المجال، بعدما كان معظم العاملين والمهندسين فيه من الأجانب.

وأشار إلى أن مدرسا فرنسيا يدعى لويس فارفوجيه سعى إلى دعم النشاط المسرحي داخل المدرسة، فكتب مسرحية باللغة الفرنسية بعنوان "أدونيس"، تناولت فائدة العمل وأهميته، وحملت أهدافا تربوية وتعليمية، لافتا إلى أن تفاصيل هذا العرض وأسماء الطلاب المشاركين فيه نشرت في مقالتين بمجلة "وادي النيل"، التي وصفها بأنها من أوائل المجلات الأدبية التي صدرت في مصر.

وتطرق إلى تجربة محمد عثمان جلال في ترجمة ونشر نص مسرحي بعنوان "الفخ المنصوب للحكيم الغصوب" بمجلة "روضة المدارس"، التي تعد من أوائل المجلات المدرسية في مصر، موضحا أن النص نشر على ثلاث حلقات قبل أن يتوقف نشره، في تجربة عكست بدايات الاهتمام بتقديم نصوص مسرحية داخل البيئة التعليمية.

كما استعرض تجربة مدرسة حارة السقايين عام 1884، مشيرا إلى أن وهبة بك، ناظر المدرسة، وظف جزءًا من المقرر الدراسي في إعداد عرض مسرحي تعليمي، مستندا إلى موضوعات من منهج التربية الدينية، وقدم العمل مع طلابه على مسرح حديقة الأزبكية، في نموذج مبكر لتوظيف المناهج الدراسية في النشاط المسرحي.

وانتقل إسماعيل إلى التمييز بين نوعين من الريادة، هما الريادة بالسبق والريادة بالتأثير والاستمرار، موضحا أن بعض الرواد قدموا تجارب مسرحية مبكرة، لكنها لم تستمر أو تترك أثرا ممتدا، مستشهدا بسليمان القرداحي وعبد الله النديم، بينما تبرز أهمية الريادة بالتأثير في التجارب التي أسست نشاطا مستمرا وامتد أثرها إلى أجيال متعاقبة.

وفي هذا السياق، اعتبر محمود مراد الرائد الحقيقي للمسرح المدرسي المصري من حيث التأثير والاستمرار، موضحا أنه كان مدرسا للجغرافيا بالمدرسة الخديوية، وعين بها عام 1915، وبدأ اهتمامه بالنشاط المسرحي عام 1919، عندما طلب منه الطلاب مساعدتهم في تقديم مسرحيات باللغة العربية بدلا من الإنجليزية.

وأضاف أن مراد لم يكتف بمساعدة الطلاب في إعداد العروض، بل أسس جماعة للتمثيل وأخرى للموسيقى، وتطور النشاط داخل المدرسة بدعم من ناظرها، حتى أصبح نشاطا رسميا باشتراكات وقرارات مدرسية، وتوسعت عروضه لتشمل أكثر من ثلاثين مسرحية خلال عامين، قبل أن تمتد التجربة إلى مسارح خارج المدرسة وتحظى باهتمام المسؤولين عن التعليم.

وأشار إلى أن هذه التجربة دفعت إلى التفكير في الاستفادة من التجارب الأوروبية في مجال المسرح المدرسي والموسيقى المدرسية، حيث سافر محمود مراد للاطلاع على تلك التجارب وإعداد تقرير بشأن سبل تطوير النشاط في مصر، مؤكدًا أن هذه المحطات تمثل مراحل أساسية في تاريخ المسرح المدرسي وتطوره.

واختتم إسماعيل حديثه بالإشارة إلى أن كتابه الجديد عن تاريخ المسرح المدرسي المصري، الذي كشف المخرج عادل حسان عن إصداره، سيطرح أو يوزع خلال حفل ختام المهرجان، موضحا أن ورقته البحثية لم تكن مجرد عرض للكتاب، وإنما محاولة للتوقف أمام نقاط تاريخية مؤثرة ومراحل منسية تستحق إعادة اكتشافها.

واستعرض الدكتور أحمد حسين حسن آفاق تطوير المسرح المدرسي المصري، مؤكدا أن المسرح المدرسي ليس مجرد نشاط فني عابر، وإنما ممارسة تربوية مستمرة تسهم في تعزيز قيم المواطنة والانتماء، واكتشاف المواهب، وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب.

وأوضح أن تطوير المسرح المدرسي يتطلب العمل على عدد من المحاور، في مقدمتها صياغة فلسفة تربوية واضحة لدوره داخل المنظومة التعليمية، وتأهيل المعلمين والأخصائيين والمشرفين من خلال برامج تدريبية تشمل كتابة النصوص والتمثيل والنقد والحكي والإلقاء.

وأشار إلى أهمية تطوير النصوص المسرحية ومسرحة المناهج الدراسية، بما يجعل العملية التعليمية أكثر تفاعلًا وجاذبية للطلاب، إلى جانب تحديث تقنيات العرض والسينوغرافيا، والاهتمام باشتراطات الأمن والسلامة داخل المسارح المدرسية.

وشدد على ضرورة إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة في مختلف مراحل إنتاج العمل المسرحي، بما يشمل التأليف والتصوير، فضلًا عن إنشاء أرشيف رقمي وإلكتروني يوثق تجارب المسرح المدرسي ويحفظ إنتاجه، وتعزيز الشراكة بين الوزارات والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني؛ لضمان استمرارية النشاط وتطويره.

واستعرضت الدكتورة رشا مختار دور المؤسسات التعليمية في دعم المسرح المدرسي، مؤكدة أن المدرسة لا يقتصر دورها على تقديم المعرفة للطلاب، بل يمتد إلى إعدادهم للتفكير والإبداع والعمل الجماعي، مشيرة إلى أن المسرح يمثل أداة تربوية مهمة لبناء الشخصية وتنمية المهارات اللغوية والفكرية والاجتماعية، وغرس القيم والانتماء، وتعديل السلوك وتعزيز الثقة بالنفس.

وأوضحت أن تطوير المسرح المدرسي يتطلب توفير دعم مالي كاف لتدريب الموجهين والأخصائيين وتنفيذ الأنشطة، لافتة إلى أن نقص الميزانيات يدفع بعض أولياء الأمور إلى تحمل تكاليف ملابس العروض، وهو ما يستدعي تعزيز مشاركة المؤسسات المجتمعية ومجالس الأمناء في دعم النشاط.

وأشارت إلى أن العلاقة بين المدرسة والمسرح علاقة تبادلية، إذ يسهم النشاط المسرحي في دعم حضور الطلاب بالمدارس والحد من ظاهرة التسرب، مؤكدة أهمية رفع وعي أولياء الأمور بقيمة المسرح المدرسي والتعامل مع التحديات المرتبطة بتعارض مواعيد البروفات مع التقييمات الدراسية.

وتحدثت عن مبادرة "الأخصائي المثالي" التي أطلقتها منذ عامين، موضحة أن تكريم المراكز الخمسة الأولى على مستوى الجمهورية ضمن فعاليات المهرجان يمثل حافزا معنويا للعاملين في المجال.

وأكدت أن المسرح يساعد على تبسيط المناهج الدراسية، وتنمية المهارات والخيال والإبداع والثقة بالنفس والقدرة على حل المشكلات، مستعرضة خبرتها التي تمتد لنحو 25 عامًا في مجال التوجيه المسرحي، وما شهدته من تطور في مشاركة الطلاب، إذ لم تعد مشاركتهم مقتصرة على التمثيل، بل امتدت إلى مجالات الديكور والإضاءة والموسيقى والتصوير والتقنيات الفنية.

وأضافت أنها عملت على تكوين صف ثان من الطلاب القادرين على تنفيذ الجوانب الفنية للعروض، مشيرة إلى تجربة أحد الطلاب الذي نفذ أعمالًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، إلى جانب الداتا شو والمواد البصرية المرتبطة بالعرض، بما يعكس إمكانات الطلاب وقدرتهم على توظيف التكنولوجيا في العمل المسرحي.

ولفتت إلى عدد من التحديات التي تواجه المسرح المدرسي، من بينها غياب المسارح المجهزة في بعض المحافظات، موضحة أنه لا يوجد مسرح مركزي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ما يضطر القائمين على النشاط إلى الاستعانة بمسارح بديلة، فضلًا عن استمرار النظر إلى النشاط المسرحي باعتباره نشاطًا ثانويًا أمام الامتحانات والتقييمات، ونقص المتخصصين في بعض المواقع.

وأشادت ببرامج تدريب أخصائيي المسرح التي تتيحها وزارة الثقافة من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مؤكدة أهمية استمرار هذه البرامج وتوسيع نطاقها. كما أشارت إلى محدودية النصوص المسرحية المناسبة للطلاب، مثمنة مسابقة "الطفل المبدع في التربية والتعليم"، ومطالبة بتنظيم ورش متخصصة في الكتابة المسرحية للطلاب، إلى جانب تعزيز وعي أولياء الأمور بأهمية النشاط.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة توفير تمويل مناسب للمسرح المدرسي، وتقديم حوافز معنوية للطلاب والمشرفين، مع المطالبة بمنح درجات تميز للنشاط المسرحي على غرار النشاط الرياضي، وتوفير المسارح المجهزة في مختلف المحافظات، بما يضمن استمرارية النشاط وقدرته على أداء دوره التربوي والفني.

ويقام المهرجان بالتعاون بين وزارة الثقافة، بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة محمد عبد اللطيف، وينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بقيادة المخرج عادل حسان، التابع لقطاع المسرح، بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، بقيادة المخرج هشام عطوة، الشريك الاستراتيجي للمهرجان، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الدكتورة إيمان حسن.

ويستهدف المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري دعم وتطوير حركة المسرح المدرسي في مصر، واكتشاف ورعاية المواهب المسرحية لدى طلاب المدارس، وتوفير مساحة وطنية لعرض التجارب المسرحية المدرسية المتميزة، والارتقاء بالمستوى الفني للعروض المسرحية المدرسية، وتنمية مهارات الطلاب في مختلف مجالات المسرح، وتعزيز قيم العمل الجماعي والانضباط وتحمل المسؤولية، وتشجيع الابتكار والإبداع لدى الطلاب، ودعم دور المعلمين والمشرفين القائمين على النشاط المسرحي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الفرق المسرحية المدرسية من مختلف محافظات الجمهورية، وتعزيز حضور المسرح والفنون في العملية التعليمية.