نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة.. وتواصل نجاح بستفزك| صور

خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار بأحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور التي حظيت بتفاعل واسع وإعجاب متابعيها.

وظهرت نانسي عجرم في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت جاكيت باللون البني، ونسقته مع قميص أبيض وبنطلون جينز فاتح، فيما اختارت مكياجًا ناعمًا أبرز جمال ملامحها، لتجمع إطلالتها بين البساطة والأناقة.

نانسي عجرم تحقق ملايين المشاهدات بأغنية «بستفزك»

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم تحقيق النجاح بأغنيتها «بستفزك»، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» قبل نحو شهر، ونجحت في جذب اهتمام الجمهور، محققة قرابة 5.6 مليون مشاهدة منذ طرحها.

أغنية «بستفزك» من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.