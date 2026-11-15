أكرم مصطفى: مهرجان المسرح المدرسي يمنح 25 مليون طالب فرصة لاكتشاف مواهبهم

قال مقرر لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المدرسي المخرج والمؤلف أكرم مصطفى إن إقامة المهرجان تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، خطوة مهمة لإحياء النشاط المسرحي بالمدارس، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية والإنسانية، من خلال مسابقة قومية تتيح لهم المشاركة والتنافس على مستوى الجمهورية.

وأضاف مصطفى "أن مصر تمتلك قوة عددية كبيرة من طلاب المدارس تتجاوز 25 مليون طالب، وهو ما يعكس أهمية وجود مهرجان قومي يمنح هذه الأجيال فرصة المشاركة والتنافس والحصول على جوائز؛ بما يمثل حافزًا مهمًا لهم للاستمرار في ممارسة النشاط المسرحي"، مشيرًا إلى أن تاريخ المسرح المدرسي في مصر عريق، وشهد خروج العديد من النجوم والمواهب الفنية.

وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في إعادة إحياء النشاط المسرحي المدرسي، الذي كان يعمل في السابق بصورة منفصلة داخل الإدارات التعليمية، من خلال تحويله إلى مسابقة على مستوى الجمهورية، تحظى باهتمام وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وهو ما يسلط الضوء على أهمية المسرح المدرسي ودوره في اكتشاف المواهب ورعايتها.

وتابع "أن الهدف من مشاركة الطلاب في النشاط المسرحي لا يقتصر على إعداد ممثلين وفنانين للمستقبل، وإنما يمتد إلى بناء شخصية الطالب وتنمية قدرته على مواجهة الجمهور والتعبير عن نفسه، فضلًا عن تعليمه قيمة العمل الجماعي والتعاون والمشاركة مع الآخرين، وفهم طبيعة العلاقة التفاعلية بين الممثل والجمهور"، مؤكدًا أن هذه الخبرات تمثل قيمة كبيرة في تكوين شخصية الأطفال والنشء.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في تجربة المهرجان مقررًا للجنة، مشيدًا بكفاءة أعضاء لجنة التحكيم وتنوع خبراتهم وتخصصاتهم، وما يمتلكونه من رؤى فنية متميزة تسهم في تقييم العروض واكتشاف المواهب، معربًا عن تفاؤله بمستقبل المهرجان، مؤكدًا أن استمراره خلال السنوات المقبلة سيحقق نتائج مهمة في دعم المسرح المدرسي واكتشاف أجيال جديدة من الموهوبين.

ويقام المهرجان بالتعاون بين وزارة الثقافة بقيادة الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة محمد عبداللطيف، وينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة المخرج عادل حسان، التابع لقطاع المسرح بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، والهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة المخرج هشام عطوة الشريك الاستراتيجي للمهرجان، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتورة إيمان حسن.

ويهدف المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري إلى دعم وتطوير حركة المسرح المدرسي في مصر، واكتشاف ورعاية المواهب المسرحية لدى طلاب المدارس، وتوفير مساحة وطنية لعرض التجارب المسرحية المدرسية المتميزة، والارتقاء بالمستوى الفني للعروض المسرحية المدرسية،وتنمية مهارات الطلاب في مختلف مجالات المسرح.

ويهدف إلى تعزيز قيم العمل الجماعي والانضباط وتحمل المسؤولية، وتشجيع الابتكار والإبداع لدى الطلاب، ودعم دور المعلمين والمشرفين القائمين على النشاط المسرحي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الفرق المسرحية المدرسية من مختلف محافظات الجمهورية، وتعزيز حضور المسرح والفنون في العملية التعليمية.