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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسن رداد: التوجيه المهني يساعد الشباب على اقتناص فرص العمل المناسبة وإثبات أنفسهم

وزير العمل
وزير العمل
محمود زيدان

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن التوجيه والإرشاد المهني يلعبان دورًا مهمًا في مساعدة الشباب على التعرف على فرص العمل المتاحة واختيار الوظائف المناسبة لاحتياجاتهم وإمكاناتهم.

وقال حسن رداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «مساء جديد» على قناة المحور، إن بعض الشباب تكون لديهم محددات معينة عند البحث عن وظيفة، وهو ما يتطلب تقديم التوجيه المهني لهم وإقناعهم بالفرص المتاحة، موضحًا: «أنا بطرح عليهم الفرص، وبشوف هو احتياجه إيه، وشبابنا جميل، ساعات بيبقى محتاج فرص بمحددات محددة».

وأضاف أن قبول الشاب بوظيفة مناسبة وإثبات ذاته ورفع كفاءته وجداراته المهنية يفتح أمامه فرصًا أكبر للحصول على مرتبات أعلى مستقبلًا، مشيرًا إلى أن بعض الوظائف المعروضة تتجاوز مرتباتها الحد الأدنى للأجور بأضعاف.

وأشار وزير العمل إلى أن شرح طبيعة الوظائف ومميزاتها للشباب يساعدهم على إعادة التفكير والاقتناع بها، والنظر إليها باعتبارها بداية حقيقية لمستقبلهم المهني.

وشدد على أهمية وجود عقد عمل مكتوب يضمن حقوق العامل، إلى جانب الحقوق التأمينية، مؤكدًا أن التوجيه والإرشاد المهني يسهمان في تعزيز ثقة الشباب في فرص العمل وتشجيعهم على الالتحاق بها.

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