تولت هيئة الرئاسة الثلاثية المنتخبة حديثا في البوسنة والهرسك مهامها رسميا، اليوم الإثنين، فيما تسلمت زيلكا تسفيانوفيتش الرئاسة الدورية للهيئة لمدة ثمانية أشهر مقبلة.

وأدى كل من دينيس بيشيروفيتش، ممثلا عن البوشناق، ودارِيانا فيليبوفيتش، ممثلة عن الكروات، وتسفيانوفيتش، ممثلة عن الصرب، اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت بمقر الرئاسة في العاصمة سراييفو - وذلك وفقا لصحيفة يوروبيان ويسترن بلقانز الأوروبية.

وسلم رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، يوفان كالابا، أعضاء الهيئة شهادات فوزهم في الانتخابات، قبل أن يوقعوا إقراراتهم الرسمية، إيذانا ببدء ولايتهم التي تستمر أربع سنوات.

ومن المقرر أن تواصل هيئة الرئاسة الجديدة، التي انتخبت خلال الانتخابات العامة التي جرت في الرابع من أكتوبر الماضي، مهامها حتى عام 2030.

وتبدأ تسفيانوفيتش وبيشيروفيتش ولايتهما الثانية على التوالي، فيما تخلف فيليبوفيتش، العضوة في حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي في البوسنة والهرسك، عضو الرئاسة الكرواتي المنتهية ولايته زيليكو كومشيتش.

وتعد هيئة الرئاسة الجديدة الأولى في تاريخ البلاد التي تضم امرأتين.

وبموجب النظام الدستوري في البوسنة والهرسك، يتقاسم أعضاء الهيئة الثلاثة مسؤوليات رئاسة الدولة، على أن تنتقل رئاسة الهيئة بالتناوب كل ثمانية أشهر.

ودعت تسفيانوفيتش، في كلمتها خلال مراسم تولي المنصب، القادة السياسيين في البوسنة والهرسك إلى تحمل مسؤولية أكبر عن مستقبل البلاد، بدلا من الاعتماد على حلول تفرض من الخارج.

وانتقدت تسفيانوفيتش ما وصفته بالتدخلات الخارجية في الشؤون السياسية للبوسنة والهرسك خلال السنوات الأربع الماضية، معتبرة أن القرارات المفروضة من الخارج أضعفت المؤسسات الوطنية، وداعية إلى احترام أكبر للإطار الدستوري للبلاد.

من جانبها، قالت فيليبوفيتش، العضوة الكرواتية المنتخبة حديثا، إن أولويات ولايتها ستتركز على تحقيق المساواة السياسية، وتعزيز الاستقرار المؤسسي، والحيلولة دون تحول الخلافات إلى أزمات سياسية.

وأضافت: «يتحقق السلام عندما يعمل السياسيون على حل المشكلات بدلا من افتعالها».

كما تعهدت بالدفاع عن التمثيل السياسي المتساوي للكروات، دون الانتقاص من حقوق المكونات الأخرى.

بدوره، جدد بيشيروفيتش التزامه بحماية سيادة البوسنة والهرسك وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري، مع العمل على تعزيز اندماج البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال: «تتمثل رؤيتي في إقامة دولة البوسنة والهرسك قوية اقتصاديا، ومتطورة تكنولوجيا، وعادلة اجتماعيا، ومنضمة بالكامل إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو».

كما دعا إلى تسريع وتيرة اندماج بلاده في حلف الناتو، قائلا: «سأبذل كل ما في وسعي لضمان حصول البوسنة والهرسك على دعوة للانضمام إلى حلف الناتو في أقرب وقت ممكن خلال الولاية الجديدة».

وتضم البوسنة والهرسك هيئة رئاسة ثلاثية بموجب اتفاق دايتون للسلام الموقع عام 1995، والذي أنهى الحرب التي شهدتها البلاد خلال الفترة من 1992 إلى 1995.

وتتألف الهيئة من عضو واحد يمثل البوشناق وآخر يمثل الكروات، وينتخبان من اتحاد البوسنة والهرسك، وعضو ثالث يمثل الصرب وينتخب من جمهورية صربسكا.

وتتولى الهيئة مسؤولية إدارة السياسة الخارجية، وتعيين السفراء والممثلين الدوليين، وتمثيل البلاد في المنظمات الدولية، إلى جانب ممارسة الاختصاصات الدستورية الأخرى. ويشغل أعضاء الهيئة مناصبهم لمدة أربع سنوات، فيما تتناوب رئاسة الهيئة بينهم كل ثمانية أشهر.