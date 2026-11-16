انهارت أم فارس بالبكاء خلال حديثها عن تفاصيل مقتل نجلها على يد جيرانه بمدينة المحلة، كاشفة عن اعترافات خال المتهم أمام جهات التحقيق، والتي تضمنت تفاصيل صادمة بشأن تورط إبراهيم في الاعتداء على ابنها.

وأضافت أم فارس، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»، أن خال المتهم تحدث أمام وكيل النيابة عن دور إبراهيم في الواقعة، قائلًا إنه ابن شقيقته، وإنه حرض على الاعتداء على فارس، وطلب من المتهم أن يضربه أكثر من مرة، مرددًا: «دوس عليه مرة واتنين».

وأكدت والدة فارس أنها لا تزال تعاني من ألم الفراق، ولا تستطيع استيعاب رحيل نجلها، مشيرة إلى أن ذكرياته وصوره أصبحت كل ما تبقى لها منه، وأنها تحتفظ بصوره على جدران المنزل وفي حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن نجلها كان شابًا خلوقًا ومتفوقًا دراسيًا، وكان يدرس بالكلية ويعمل محاسبًا، كما كان يطمح إلى استكمال حياته وتحقيق أحلامه، لافتة إلى أنه كان من المتفوقين.

واختتمت أم فارس حديثها بمطالبة الجهات المختصة بتحقيق العدالة لابنها، مؤكدة أن مطلبها الوحيد هو الحصول على حقه، وأن رحيله ترك جرحًا لا يمكن أن يندمل، مرددة أن ابنها كان يتمنى الحياة ولم يكن يستحق ما تعرض له.