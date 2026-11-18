يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

لينك كو 08 موديل 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: لينك كو 08 موديل 2027، وتنتمي كو 08 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ لينك كو 08 موديل 2027

لينك كو 08 موديل 2027

تمتلك سيارة لينك كو 08 موديل 2027 العديد من وسائل الأمان منها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights .

محرك لينك كو 08 موديل 2027

لينك كو 08 موديل 2027

تستمد سيارة لينك كو 08 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 345 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 540 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 39.6 كيلوواط/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 6.8 ثانية .

مواصفات لينك كو 08 موديل 2027

زودت سيارة لينك كو 08 موديل 2027 بالكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers .

لينك كو 08 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة لينك كو 08 موديل 2027 أيضا، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen .

سعر لينك كو 08 موديل 2027

لينك كو 08 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة لينك كو 08 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 325 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة لينك كو 08 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 525 ألف جنيه .