أعربت الدكتورة إنجي شريف، الحكم الدولي لرياضة الووشو كونغ فو، عن فخرها بتحقيق إنجاز تاريخي، بعدما أصبحت أول حكم دولي أولمبي في القارة الأفريقية، إثر اختيارها للمشاركة في إدارة منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقرر إقامتها في السنغال عام 2026.

إنجي شريف تدخل تاريخ الووشو كونغ فو الأفريقي

وقالت إنجي شريف، خلال لقائها مع الإعلاميين شريف بديع وسارة سامي، ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرتها الرياضية، وتتويجًا لسنوات طويلة من العمل والاجتهاد.

وأضافت أن بدايتها كانت لاعبة في رياضة الكونغ فو (الووشو)، ولم تكن تتوقع الوصول إلى هذه المكانة، موضحة: «بدايتي كانت كلاعبة في رياضة الكونغ فو (الووشو)، ولم أتوقع الوصول إلى هذه المرحلة، وفوجئت باتصال من الاتحاد لإبلاغي باختياري للمشاركة في تحكيم منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالسنغال 2026».

وأكدت إنجي شريف أن تمثيل القارة الأفريقية في هذا الحدث الأولمبي يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة، فضلًا عن كونه مصدر فخر لها، خاصة أنها وصلت إلى مكانة غير مسبوقة في تاريخ تحكيم رياضة الووشو كونغ فو بأفريقيا، بعد سنوات من السعي والتطوير المستمر.