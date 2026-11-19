تتواصل فعاليات النسخة العاشرة من أولمبياد الفتاة الجامعية، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «من أجل صحة أفضل لطالبات مصر»، بمشاركة 500 طالبة يمثلن 20 جامعة مصرية، وذلك بالمدينة الشبابية الدولية بالطود بمحافظة الأقصر، خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2026.

ويأتي تنظيم الأولمبياد من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الرياضي والمدرسي والجامعي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ممثلة في إدارة الرياضة، في إطار دعم ممارسة الرياضة بين طالبات الجامعات، وتعزيز الوعي بأهميتها في تحسين الصحة العامة واللياقة البدنية.

وتشهد منافسات الأولمبياد إقامة عدد من المسابقات الرياضية المتنوعة، تشمل خماسي كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وتنس الطاولة، إلى جانب منافسات الكاراتيه «كاتا فردي وزوجي» و«كومتيه»، كما تتضمن الفعاليات ندوة توعوية حول مهارات الدفاع عن النفس، بهدف تعزيز قدرة الطالبات على حماية أنفسهن والتصدي لظاهرة التحرش، مع منح شهادات مشاركة لجميع الطالبات وتكريم الفائزات بالمراكز الأولى.

ويقام الأولمبياد تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وتشهد الفعاليات حضور وإشراف الدكتور محمود عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور أحمد حسان مدير الإدارة العامة للنشاط الرياضي والمدرسي والجامعي، والدكتور محمد عبد السميع مدير إدارة الجامعات بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عادل الهواري مشرف المشروع بالوزارة، والأستاذة عبير محمد والأستاذة ريم جمال الأخصائيتين الرياضيتين بالوزارة.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، أن أولمبياد الفتاة الجامعية يمثل منصة مهمة لتشجيع الطالبات على الانتظام في ممارسة الأنشطة الرياضية، وإتاحة الفرصة أمامهن لتنمية قدراتهن ومهاراتهن في مختلف الألعاب، إلى جانب ترسيخ ثقافة الاهتمام بالصحة العامة واللياقة البدنية داخل المجتمع الجامعي.

وتقام الفعاليات تحت إشراف الدكتور غزالي ملثم وكيل المديرية للرياضة، والأستاذ صلاح عز الدين مدير إدارة الرياضة بالمديرية، وبمشاركة فريق عمل إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر.