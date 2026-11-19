قال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن العملية العسكرية الجارية في ناحية جرف النصر تسير وفقًا للأوامر الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، وتحت إشراف مكتبه.

وأضاف النعمان، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن العملية تستهدف إعادة انتشار القوات الأمنية في ناحية جرف النصر واستبدال القطعات المتمركزة فيها، موضحًا أن هذا الإجراء اعتيادي تلجأ إليه الجيوش، خاصة في أوقات السلم، بهدف الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وطبيعة الأرض، وتحسين أداء القوات المسلحة.

وأوضح أن جميع التشكيلات الأمنية، بمختلف تصنيفاتها وانتماءاتها، تخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، سواء تشكيلات الحشد الشعبي أو وزارتي الدفاع والداخلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى، مؤكدًا أنه لا سلطة إلا سلطة القانون، ولا أوامر إلا أوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن البيان الصادر بشأن العملية تضمن تشكيل مقر مسيطر في المنطقة، يتولى مهام القيادة والسيطرة والتنسيق بين التشكيلات الأمنية المشاركة، لافتًا إلى أن هذه التشكيلات ستضم لواءً من الجيش العراقي، ولواءً من الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، ولواءين من الحشد الشعبي.

وأكد أن التشكيلات التي كانت متمركزة في جرف النصر ستُستبدل بتشكيلات أخرى، موضحًا أن ألوية الحشد الشعبي الموجودة حاليًا ستُستبدل بألوية أخرى من الحشد، على أن تنتقل الألوية الحالية إلى مناطق ومسؤوليات مختلفة، تنفيذًا للأوامر الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة.

