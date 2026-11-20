وجه اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بالتصدي الحاسم لكافة أشكال مخالفات البناء، والتعامل الفوري مع أي محاولات للبناء دون ترخيص، ونجحت الأجهزة التنفيذية في إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالفة بالدور الثاني عشر بأحد الأبراج السكنية بمنطقة نفيشة البحرية، مع مصادرة مواد ومعدات البناء المستخدمة.

جاء ذلك عقب رصد بلاغ يفيد بالشروع في إقامة أعمال بناء بالدور الثاني عشر بأحد الأبراج السكنية بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، حيث حاول القائمون على الأعمال إخفاء المخالفة خلف ستار محيط بالعقار.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أنه فور رصد الواقعة تم توجيه الأجهزة التنفيذية المختصة إلى موقع البلاغ، والتعامل الفوري مع المخالفة قبل استكمال الأعمال.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن إزالة جميع الحوائط المستحدثة بالدور الثاني عشر، وفك وإزالة الشدة الخشبية الخاصة بالسقف بالكامل، إلى جانب إزالة الستار المحيط بالبرج، ومصادرة مواد البناء والأدوات والمعدات المستخدمة، وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية.

وأشار المهندس أحمد الليثي، نائب رئيس المركز والمدينة، إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على المخالفة، تمهيدًا لإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لرصد أي محاولات جديدة لمخالفة اشتراطات البناء والتعامل معها على الفور.

وتواصل محافظة الإسماعيلية جهودها الميدانية للتصدي لكافة صور مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية بفرض سيادة القانون والحفاظ على الانضباط العمراني، وعدم السماح بأي أعمال بناء مخالفة.