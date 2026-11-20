أعلنت محافظة الوادي الجديد استمرار حملات النظافة المكثفة ورفع المخلفات والقمامة بعدد من الأحياء والشوارع الرئيسية بمدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود تحسين مستوى الخدمات البيئية والارتقاء بالمظهر الحضاري .

رفع المخلفات الصلبة من الأحياء

وأوضحت المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، برئاسة جهاد المتولي، كثفت أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع، بمتابعة ميدانية من إبراهيم عبيد الله، سكرتير المركز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.

وشملت الحملات أعمال الكنس ورفع القمامة بشوارع جمال عبد الناصر والبساتين والنبوي المهندس والعروبة وعبد المنعم مرزوق، إلى جانب رفع المخلفات بحي البساتين.

كما دفعت الوحدة المحلية بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات الزراعية والمواد الصلبة وتراكمات القمامة بحي البستان، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة وتيسير حركة المواطنين والسيارات.

وفي سياق متصل، انتهت فرق العمل بالوحدة المحلية من أعمال بناء وتجهيز قاعدة ساري علم الجمهورية بأرض الاصطفاف، تمهيدًا لصبها بالخرسانة، استعدادًا لاستقبال الفعاليات والمناسبات الرسمية، وإظهار مدينة الخارجة بالمظهر الحضاري اللائق.