أدى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف، صلاة الجمعة بمسجد الغرباوي بقرية أم الزين بمركز الزقازيق، وسط جموع من المصلين وأهالي القرية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

استمع الحضور إلى خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، وتناولت موضوع «حقوق الطفل في الإسلام»، حيث أكد خلالها أن رعاية الأطفال وصيانة حقوقهم شرعًا، وتعزيز وعي المجتمع بمسؤوليته تجاه تربيتهم ورعايتهم، تمثل أساسًا لبناء أجيال صالحة وواعية، وركيزة لتقدم الوطن واستقراره، مشددًا على أهمية تكامل الجهود الأسرية والمجتمعية والوطنية للنهوض بالطفولة، وغرس الفضائل والقيم الأخلاقية في نفوس الأطفال، وتقديم القدوة الحسنة لهم.

وعقب أداء صلاة الجمعة، شهد محافظ الشرقية ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر الشريف احتفالية مؤسسة الحاج عبد العزيز الغرباوي الخيرية لتكريم حفظة القرآن الكريم في نسختها السادسة، والتي أُقيمت بقرية أم الزين بمركز الزقازيق، بحضور فضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والمهندس أحمد الغرباوي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من أهالي القرية.

وأعرب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن سعادته بالمشاركة في احتفالية تكريم حفظة كتاب الله، مهنئًا أبناءه وبناته من حفظة القرآن الكريم، قائلاً: «هنيئًا لأبنائي وبناتي حفظة كتاب الله وأهل القرآن، لقد خصكم الله بفضله، فملأ صدوركم بكلامه، وألقى على عاتقكم مسؤولية عظيمة في الالتزام بأخلاقه وقيمه وسلوكياته».

كما وجّه المحافظ التحية والتقدير لأولياء الأمور الذين حرصوا على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم، مؤكدًا أهمية مواصلة رعايتهم والاهتمام بتنمية مهاراتهم ومواهبهم، بما يؤهلهم للمشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات والمسابقات الدينية على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف المحافظ أن غرس محبة القرآن الكريم في نفوس الأجيال يُعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأمة، لما يرسخه من صفاء النفس واستقامة السلوك وسلامة الفكر، داعيًا أبناءه من الحفظة إلى المحافظة على أمانة حفظ كتاب الله، وعدم التفريط فيما حفظوه من آياته، ومواصلة التعلم والتدبر والعمل بمعاني القرآن الكريم، سائلًا الله أن يحفظهم ويوفقهم في مسيرتهم.

كما أشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية النبيلة التي تتبناها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، ودورها البارز في دعم النشء والشباب، وتنظيم مسابقات حفظ القرآن الكريم، وتكريم الفائزين وتقديم الجوائز المالية وشهادات التقدير ورحلات العمرة، بما يسهم في تشجيع الأجيال الجديدة على حفظ كتاب الله والتمسك بقيمه وتعاليمه.

ومن جانبه، تقدم الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية بالشكر والتقدير لمحافظ الشرقية ووكيل الأزهر الشريف على مشاركتهما في الاحتفالية، مقدمًا التهنئة للفائزين وأسرهم، ومؤكدًا أن هذا اللقاء من اللقاءات المهمة لارتباطه بأهل القرآن الكريم وحملة كتاب الله.

وأوضح أن الحديث عن القرآن الكريم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحديث عن بناء الإنسان، خاصة في ظل ما يشهده العصر من تحديات واختلاط المفاهيم والقيم، مؤكدًا أن الغاية الأساسية من بناء الدول هي إعداد إنسان متكامل الأركان، يعرف حقوق الله وحقوق العباد، ويستمد من كتاب الله منهجًا سليمًا لحياته.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن القرآن الكريم يقدم رؤية متكاملة لبناء الإنسان، تقوم على ترسيخ علاقته بربه، وتحقيق التوازن في علاقته بنفسه وبني جنسه وسائر المخلوقات، بما يعزز قيم الاستقامة والكرامة والانتماء، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾.

وأضاف المفتي أن بناء الإنسان المتكامل يرتكز كذلك على الجانب التعبدي والتشريعي، بما يتضمنه من صلاة وصيام وزكاة وحج، فضلًا عن الاهتمام بالجانب البدني والحفاظ على سلامة الإنسان وصحته، بما يحقق التوازن بين مختلف جوانب حياته، ويؤسس لشخصية سوية قادرة على أداء رسالتها في المجتمع.

كما دعا حفظة القرآن الكريم إلى ألا يقتصر ارتباطهم بالكتاب العزيز على الحفظ والتلاوة، بل أن يمتد إلى فهم آياته والعمل بأحكامه وتطبيق تعاليمه في حياتهم اليومية، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [إبراهيم: 1].

وشدد مفتي الجمهورية على أهمية إحسان حافظ القرآن الكريم إلى والديه وبرهما، مؤكدًا ضرورة أن يكون حفظ القرآن دافعًا لمزيد من الالتزام بالأخلاق الفاضلة والسلوك القويم، وأن تتضافر جهود الأسرة والمؤسسات الأهلية ومؤسسات الدولة في تربية النشء وبناء وعيه وحمايته من الأفكار والسلوكيات السلبية.

كما وجّه رسالة إلى أولياء الأمور بضرورة التمسك بتعاليم القرآن الكريم، وغرس قيم العفة والفضيلة والخير في نفوس الأبناء، وتعزيز الرقابة الذاتية لديهم، وتحصينهم من الفتن والحروب الفكرية المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، بما يجعل القرآن الكريم منهجًا عمليًا ينعكس على أقوالهم وأفعالهم وتعاملاتهم.

وفي كلمته، أعرب الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف عن سعادته بالمشاركة في احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم، مؤكدًا أن الاحتفاء بحفظة كتاب الله هو احتفاء بأهل الله وخاصته، وتقدير للجهود المباركة التي بُذلت في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وإتقان أحكامه.

ووجّه وكيل الأزهر الشريف التهنئة للفائزين وأسرهم، قائلاً: «أنتم أهل خير وفضل، فقد قال رسول الله ﷺ: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأنتم كما أخبرنا النبي أهل الخير وأهل الفضل، وهنيئًا لكم هذه المنزلة، وهنيئًا لأهلكم بكم».

وأشار وكيل الأزهر الشريف إلى أن القرآن الكريم ليس كتاب تلاوة فحسب، بل هو منهج متكامل لصناعة الإنسان وبناء الوعي وترسيخ منظومة القيم التي تحفظ للأمة هويتها وتدفعها نحو التقدم والرقي، مؤكدًا أن القرآن الكريم أخلاق وسلوك قبل أن يكون حفظًا وتلاوة.

ودعا وكيل الأزهر حفظة كتاب الله إلى أن تظهر أخلاق القرآن الكريم في أفعالهم وسلوكياتهم، وأن يكونوا قدوة في الصدق والأمانة وحسن التعامل مع الآخرين، حتى يرى الناس أثر القرآن الكريم في أخلاقهم وتعاملاتهم اليومية.

ومن جانبه، رحب المهندس أحمد الغرباوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الحاج عبد العزيز الغرباوي الخيرية بالحضور، معربًا عن تقديره لحرصهم على المشاركة في الاحتفالية، التي تستهدف تكريم النماذج المضيئة من أبناء المحافظة من حفظة كتاب الله، وتشجيعهم على استكمال مسيرتهم في الحفظ والتعلم والعمل بالقرآن الكريم.

وأكد رئيس مجلس الإدارة استمرار المؤسسة في أداء دورها المجتمعي، ودعم وتشجيع أهل القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن المسابقة تُنظم للعام السادس على التوالي على مستوى محافظة الشرقية، تحت إشراف الأزهر الشريف لافتاً إلى أن المسابقة شهدت هذا العام مشاركة ٥ آلاف متسابق، تنافسوا في أربعة مستويات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغرباوي الخيرية أن المسابقة أسفرت عن فوز ٤٨ متسابقًا، بواقع ١٢ فائزًا في كل مستوى، إلى جانب تخصيص ١٦ رحلة عمرة للفائزين برفقة أولياء أمورهم، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة حفظ كتاب الله.

واختُتمت الاحتفالية بقيام محافظ الشرقية وفضيلة مفتي الجمهورية ووكيل الأزهر الشريف بتكريم الفائزين، وتسليمهم شهادات التقدير والجوائز المالية ورحلات العمرة، والتقاط الصور التذكارية معهم، تحفيزًا لهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه والعمل بتعاليمه.