أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، نتائج التقرير الإحصائي الأسبوعي للأنشطة والخدمات البيطرية والذي تضمن تنفيذ حملات التحصين والرعاية العلاجية والتناسلية، وأعمال التسجيل والترقيم والتفتيش على الأسواق والمجازر، إلى جانب جهود التوعية والإرشاد البيطري بمختلف المناطق.

تفاصيل اعمال مديرية الطب البيطري في الوادى الجديد

وأوضح التقرير، تنفيذ أعمال التسجيل والترقيم لنحو 389 رأس أبقار و91 رأسًا من الأغنام والماعز، إلى جانب تقديم الخدمات العلاجية، حيث جرى التعامل مع 141 حالة بيطرية، وتنفيذ أعمال تجريع لنحو 1600 رأس، ورش 500 رأس لمكافحة الطفيليات والأمراض.

وفي قطاع الطب الوقائي، تضمنت الجهود أعمال التحصين ضد الأمراض الوبائية، وعلى رأسها الجلد العقدي، وجدري الأغنام والماعز، وطاعون المجترات الصغيرة، فضلًا عن متابعة أنشطة صحة الدواجن، وسحب عينات من 8 مزارع دواجن بإجمالي نحو 75 عينة، وإصدار 5 تصاريح لنقل الطيور بإجمالي 6920 طائرًا.

وفي مجال الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي، أشار التقرير إلى تنفيذ 39 عملية تلقيح اصطناعي، وفحص 7 حالات تناسلية، وإجراء فحص بالسونار، إلى جانب متابعة الحالات التي تحتاج إلى تدخل بيطري متخصص.

كما شملت الأعمال المرور على المجازر والتفتيش على الأسواق، وتنفيذ 4 لجان تفتيش، أسفرت عن تحرير محضر واحد وضبط نحو 52 كجم و520 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وفقًا لما ورد بالتقرير.

وفي إطار الخدمات الوقائية والكشف الظاهري، جرى فحص 180 رأس أبقار و51 رأسًا من الأغنام، إلى جانب تنفيذ 11 ندوة إرشادية و5 مروريات على العيادات البيطرية، بهدف رفع الوعي بأهمية الرعاية الصحية للحيوانات والوقاية من الأمراض.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد استمرار جهودها في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية، وتكثيف أعمال التحصين والتفتيش والرقابة على الأسواق، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.

