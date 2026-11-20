نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب المركزية، ورشة عمل تدريبية حول الأمن السيبراني والحماية الرقمية، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع من برنامج تنمية الوعي التكنولوجي، بهدف تعزيز قدرات الطلاب وتأهيلهم للتعامل الآمن مع العالم الرقمي.

أبرز أساليب الاختراق والاحتيال الإلكتروني

وأوضحت جامعة الوادي الجديد أن الورشة أُقيمت بالمركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة، بقيادة أحمد سعيد رايق مدير المركز، وتناولت خلالها المدربة هدير محمود مفهوم الأمن السيبراني وأهميته في حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر الإلكترونية، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

واستعرضت الورشة أبرز أساليب الاختراق والاحتيال الإلكتروني وطرق سرقة البيانات والمعلومات الشخصية، إلى جانب توعية الطلاب بآليات حماية حساباتهم الإلكترونية، من خلال استخدام كلمات مرور قوية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو رموز التحقق مع الآخرين، والتأكد من سلامة الروابط الإلكترونية قبل فتحها، وتجنب الرسائل والمرفقات مجهولة المصدر.

كما تناولت فعاليات التدريب أهمية الخصوصية الرقمية والحفاظ على البصمة الإلكترونية، والتعامل المسؤول مع المحتوى المنشور والمتداول عبر الإنترنت، مع تقديم أمثلة وتطبيقات عملية من واقع الاستخدام اليومي للتكنولوجيا، لتوضيح كيفية التصرف السليم عند التعرض لأي تهديد إلكتروني.

ويأتي البرنامج تحت رعاية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور رجب كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وجمال حسن منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وتواصل وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة تنفيذ برامجها التدريبية الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب ورفع مستوى وعيهم بالتكنولوجيا الحديثة، وإعداد جيل قادر على الاستفادة من التحول الرقمي، مع امتلاك المهارات اللازمة لحماية نفسه والتعامل بمسؤولية وأمان مع التحديات الإلكترونية.