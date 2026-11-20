شنت الوحدة المحلية لمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الحملات الرقابية وإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي للمخالفات.

جاءت الحملة بحضور نائب رئيس المدينة، وبمشاركة ممثلي مديريات التموين والصحة والطب البيطري والزراعة، وعدد من الإدارات المعنية، حيث استهدفت المرور على محال بيع الأسماك والبقالة والسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة والعصائر والمشروبات، للتأكد من سلامة المعروضات ومدى الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية.

وتضمنت أعمال الحملة فحص المنتجات الغذائية المعروضة، ومراجعة الأسعار وطرق التخزين والتداول والعرض، والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية. وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، وإعدام كميات من المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات، بعد رصد تغيرات في خواصها الطبيعية، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتأتي الحملة في إطار خطة محافظة جنوب سيناء لتكثيف الرقابة على الأسواق بمختلف المدن، ومواجهة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المتداولة، بما يضمن توفير سلع آمنة للمواطنين، ويحافظ على الصحة العامة ويصون حقوق .