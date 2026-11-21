انتقدت الإعلامية فاتن عبد المعبود اعتبار تكريم الرئيس الراحل أنور السادات داخل الكونجرس الأمريكي أمرًا مشينًا أو إهانة لمصر، وذلك تعليقًا على تصريحات الكاتبة نوارة نجم التي انتقدت الاحتفاء الأمريكي بالرئيس الراحل في ظل الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية.

انتقاد السياسة الأمريكية ورفض انحياز واشنطن

وأوضحت فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج «اليوم هنا القاهرة» عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أن انتقاد السياسة الأمريكية ورفض انحياز واشنطن لإسرائيل حق مشروع، خاصة في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من حرب ودمار، لكن لا ينبغي الخلط بين هذه المواقف وبين تقييم الشخصيات المصرية التاريخية.

وأشارت إلى أن التعامل مع تكريم السادات باعتباره عارًا أو مؤامرة يثير تساؤلات، متسائلة عن أسباب رفض احتفاء مؤسسة أمريكية برئيس مصري صاحب تجربة سياسية مؤثرة في تاريخ المنطقة.

تكريم السادات واحتمالية تكريم شخصيات معارضة

كما علقت على المقارنة التي طرحتها نوارة نجم بين تكريم السادات واحتمالية تكريم شخصيات معارضة أو رموز من ثورة يناير داخل الكونجرس الأمريكي، مؤكدة أن التكريمات الخارجية قد تختلف في سياقاتها ودلالاتها السياسية، ولا يصح افتراض تطابقها لمجرد صدورها عن المؤسسة نفسها.

وشددت فاتن عبد المعبود على ضرورة الفصل بين الخصومة السياسية مع الولايات المتحدة وبين قراءة التاريخ المصري، مؤكدة أن رفض المواقف الأمريكية تجاه فلسطين لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للهجوم على تكريم شخصية مصرية تاريخية أو التشكيك في مكانتها.