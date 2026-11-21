تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق مبادرة لإنشاء 5 شركات ناشئة مليارية، على الأقل، خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لريادة الأعمال، ودعم نمو الشركات الناشئة المصرية وقدرتها على التوسع في الأسواق العالمية.

ووفقًا للتوصيات التنفيذية الواردة ضمن وثيقة منتدى مصر 2026، تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذ المبادرة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها الكاملة بحلول منتصف ديسمبر 2026.

وتتضمن آليات التنفيذ بدء المشاورات مع الجهات المعنية لوضع الخطة التنفيذية وتحديد الشريك التنفيذي والشريك القانوني من القطاع الخاص، إلى جانب تصميم إطار حاكم لتصنيف الشركات وتشكيل لجنة تسيير تضم 7 خبراء مستقلين.

ومن المقرر اعتماد الإطار من مجلس الوزراء وعرضه على رئاسة الجمهورية خلال ديسمبر 2026، تمهيدًا لفتح باب التقديم للشركات وتقييمها وفق معايير منشورة خلال شهري يناير وفبراير 2027، والإعلان عن أول قائمة للشركات المختارة تحت مسمى «قائمة قمم» في مارس 2027، على أن يتم إطلاق دفعة جديدة سنويًا.

كما تشمل المبادرة إطلاق مرصد وطني للشركات الصغيرة والناشئة يجمع البيانات ويوجه السياسات، ويساعد على تحديد الفجوات الاستثمارية، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتستهدف المبادرة إطلاق شركة مليارية واحدة خلال العام المالي 2027/2028، وشركتين خلال 2028/2029، وشركتين خلال 2029/2030، ليصل إجمالي الشركات المستهدف إلى 5 شركات ناشئة مليارية بنهاية عام 2030.