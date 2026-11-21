أُصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بطريق قرية الزملوطي بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابتهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



بلاغ بوقوع حادث تصادم

وتلقى اللواء أشرف عبد الموجود، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بطريق قرية الزملوطي، ووجود 3 مصابين جراء الحادث.



نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالتهم الصحية.



إجراءات قانونية

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة.