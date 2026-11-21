تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سائق سيارة أجرة يعمل على خط 5 أثناء القيادة بطريقة بدت غير طبيعية وأثارت مخاوف الركاب من عدم اتزانه وقدرته على التحكم في السيارة.



فيديو يثير قلق الركاب

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الفيوم مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله سائق سيارة أجرة متمايلًا أثناء قيادة السيارة في مشهد أثار حالة من القلق بين الركاب الذين اشتبهوا في عدم اتزانه وطالبوا بسرعة التحقق من الواقعة وأبدى بعض الركاب مخاوفهم من أن يكون السائق تحت تأثير مواد مخدرة أو في حالة سكر وهو ما دفعهم للمطالبة بفحص حالته والتأكد من مدى قدرته على القيادة بصورة آمنة حفاظًا على حياتهم.



مطالب بفحص السائق واتخاذ الإجراءات اللازمة

وأظهر الفيديو السائق أثناء سيره بالسيارة في حالة بدت غير طبيعية بحسب ما رصده متداولو المقطع الأمر الذي أثار مخاوف بشأن سلامة الركاب والمواطنين ومستخدمي الطريق واحتمالية وقوع حوادث نتيجة عدم التركيز أو فقدان السيطرة على السيارة وحملت السيارة أرقام ف ل ر 5417 وتعمل على خط 5 بمحافظة الفيوم فيما طالب متداولو الفيديو الجهات المعنية بفحص الواقعة والتحقق من حالة السائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت ارتكابه أي مخالفة.



دعوات لتكثيف الرقابة على السائقين

وتأتي الواقعة وسط مطالب بتكثيف الرقابة على سائقي سيارات الأجرة وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من سلامتهم وقدرتهم على القيادة حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع وقوع حوادث قد تهدد حياة الركاب والمارة.