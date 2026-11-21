أُصيب 3 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية أبو شنب، بجوار المعهد الأزهري، التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي لتلقي العلاج اللازم، فيما تحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



بلاغ بوقوع مشاجرة وسقوط مصابين

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية أبو شنب، بجوار المعهد الأزهري بدائرة مركز أبشواي، ووجود عدد من المصابين جراء المشاجرة وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة وفحص تفاصيل المشاجرة، كما جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.



نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي

وجرى نقل الأشخاص الثلاثة المصابين إلى مستشفى أبشواي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالتهم الصحية، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة التي تولت التحقيق، للوقوف على أسباب المشاجرة وملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.