رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع جهاز يستخدم فى أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بمقابل مادى.





بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية، وضبط بحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وتبين عدم حيازته أي أجهزة.

بمواجهته، اعترف بإدارته الصفحة المشار إليها بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بحيازته جهازا يستخدم فى أعمال التنقيب عن الآثار، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









