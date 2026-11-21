أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية بناء منظومة أمن إقليمي مستدامة يرتبط فيها أمن كل دولة بأمن جيرانها، ولا يتحقق فيها أمن دولة على حساب أخرى، بل يقوم على ضمانات أمنية متبادلة تحول دون أن تنتهي جولة من الصراع لتبدأ أخرى أشد عنفًا.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار والمبعوث الخاص لوزير الخارجية السعودي للمفاوضات وجهود السلام الوزير المفوض، منال بنت حسن رضوان، في جلسة بعنوان: "إعادة صياغة مفهوم الأمن: إيران والمضائق ومستقبل النظام الإقليمي"، ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط (MED) المنعقد في مدينة نابولي الإيطالية.

وأكدت منال بنت رضوان، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس)، اليوم "السبت"، أن المملكة ماضية في نهج يجمع بين الاحتواء والردع والحوار، وأن دفاعها عن أمنها وأمن الخليج واستقراره هو دفاع عن مصالح العالم أجمع.

وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي متحدة في أهدافها، وأن أدوارها ينبغي أن تتكامل دعمًا لجهود الوساطة وخفض التصعيد ومنع اندلاع جولة جديدة من الحرب، تمهيدًا لمرحلة تُبنى فيها الثقة، مؤكدة أن الحوار الإقليمي والاستقرار الدولي متلازمان، وأنه لا مكان في المنطقة لأي قوة مهيمنة.

وفي الشأن اليمني، أوضحت أن الحرب في اليمن صراع يمني - يمني في جوهره، وأن المملكة تدعم حله عبر المسارين السياسي والاقتصادي، وفقًا لخارطة الطريق الأممية.

واختتمت مداخلتها بالتحذير من تبعات إدارة أزمات المنطقة وصراعاتها لسنوات مقبلة دون معالجة جذرية لها، لما قد يترتب على ذلك من عواقب كارثية على الجميع، داعية إلى العمل المشترك لاغتنام الفرصة المتاحة للتوصل إلى حل شامل ومستدام يلبي مصالح جميع الأطراف، ويتضمن تجسيد الدولة الفلسطينية، ويحقق التكامل الإقليمي، ويواكب التحولات الجيواستراتيجية على الصعيد العالمي.