عزز فريق لاتسيو صدارته، لجدول الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه الثمين على ضيفه ليتشي بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، على ملعب "الأولمبيكو" في إطار الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

أحرز ثلاثية فريق العاصمة الإيطالية، تيجاني نوسلين في الدقيقتين 25 و68، وديفيد فراتيسي في الدقيقة 90.

واستعاد لاتسيو انتصاراته في الدوري الإيطالي بعد تعادله في الجولة الماضية مع نابولي بنتيجة 1-1، ليحقق اليوم فوزه الثاني عشر في الموسم.

وارتفع رصيد لاتسيو بعد الفوز إلى 32 نقطة في صدارة جدول الدوري الإيطالي، وبفارق أربع نقاط مع إنتر ميلان الوصيف، فيما توقف رصيد ليتشي عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.