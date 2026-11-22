أُصيب شخصان، في حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، دون وقوع وفيات، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.



إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بوقوع الحادث، إثر انقلاب دراجة نارية بجوار مدرسة النور بمنطقة أرض النور، ما أسفر عن إصابة شخصين، الأول يدعى محمد أحمد علي، 17 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة، والثاني طفل يُدعى أحمد حسين، 5 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، حيث استدعت حالتهما الطبية تحويلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم، نظرًا لخطورة الإصابات.

وجار عمل محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.