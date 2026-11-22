ذكرت هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانيها بلغ 11 سفينة، حيث تم تداول 11 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى 585 شاحنة و118 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الواردات شملت 6 آلاف طن بضائع و359 شاحنة و110 سيارات عبر 7 سفن.. فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف طن بضائع و226 شاحنة و8 سيارات عبر 4 سفن.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم أربع سفن وهي: (بوسيدون إكسبريس، دليلة، الحرية، والحرية 2)، بينما غادرته العبارة (أمل).. كما شهد ميناء نويبع تداول 4 آلاف و500 طن بضائع و261 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: (آيلة، سينا، آور).. فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1066 راكباً بمختلف موانيها.