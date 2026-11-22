انطلقت اليوم، السبت، المعارض الدائمة للحوم والأسماك والخضراوات الطازجة بموقف كبريت بمدينة فايد، وسط إقبال كبير من المواطنين، في إطار توجيهات اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بالتوسع في إقامة المعارض ومنافذ بيع السلع الغذائية، وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وتأتي إقامة المعارض ضمن المبادرات المستمرة التي تنفذها محافظة الإسماعيلية لخفض أسعار السلع الغذائية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتقام المعارض تحت إشراف مركز ومدينة فايد، برئاسة المحاسب محمد علي، لتقديم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية، تشمل اللحوم والأسماك والخضراوات الطازجة، بما يتيح لأهالي مدينة فايد والقرى التابعة لها الحصول على احتياجاتهم من المنتجات الأساسية في مكان واحد.

وشهدت المعارض في يومها الأول إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين حرصوا على التوافد وشراء احتياجاتهم، وسط إشادة بأهمية توفير منافذ بيع تطرح السلع بأسعار مناسبة، وتتيح بدائل متعددة أمام الأسر لتلبية متطلباتها اليومية.

وأكدت محافظة الإسماعيلية استمرار جهودها للتوسع في إقامة المعارض الدائمة والمنافذ المتخصصة بمختلف المراكز والمدن، والعمل على زيادة المعروض من السلع الغذائية، بما يسهم في تحقيق التوازن بالأسواق المحلية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ودعت المحافظة المواطنين إلى الاستفادة من المعارض المقامة بموقف كبريت بمدينة فايد، والتي تستهدف خدمة أهالي المدينة والقرى التابعة لها، في إطار خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.