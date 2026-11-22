أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الهجوم الذي شنته ميليشيات المستوطنين، فجر اليوم / الأحد /، واستهدف قرى كفر مالك ودير أبو مشعل ودير السودان في محافظة رام الله والبيرة، وأدى إلى إحراق 12 مركبة، وخط شعارات عنصرية وتحريضية على جدران منازل المواطنين، في اعتداء إجرامي جديد يستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويأتي في سياق تصعيد إرهاب المستوطنين المنظم والمتواصل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم / الأحد / أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى ضرورة تصحيح مسار السياسة الإسرائيلية، ووضع حد لنهج حكومتها القائم على رعاية التطرف، وتوفير الغطاء السياسي والأمني لإرهاب المستوطنين، وتشجيعهم على مواصلة اعتداءاتهم، وحمايتهم من المساءلة والمحاسبة.

وحمّلت الوزارة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات دولية رادعة وملموسة لوقف إرهاب المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بمختلف مسمياتهم، وكل من يحرض عليها أو يوفر الغطاء لها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية على منظومة الاستيطان، بما يشمل المستوطنين والمنظمات والجهات التي ترعى وتمول وتحرض على جرائمهم، والشركات المتورطة في النشاط الاستيطاني، واتخاذ إجراءات عملية لمنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الدولية، ومواجهة الاستيطان باعتباره العقبة أمام تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنجاز الاستقلال من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أرضها، وعاصمتها القدس.