استشهد فلسطينيان، صباح اليوم الأحد، متأثرين بجروحهما التي أُصيبا بها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي سياق متصل، تواصل دبابات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق نيرانها بكثافة شمال غرب مدينة رفح.

و في سياق آخر.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، شابا من مخيم بلاطة شرق نابلس، أثناء مروره عبر حاجز "عين سينيا" العسكري، شمال رام الله.

وأفادت "وفا"، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز اعتقلوا الشاب وديع باسم جرمي، أثناء مروره عبر الحاجز.