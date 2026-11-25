كشف علماء دوليون عن سلاسل جبلية هائلة مدفونة أسفل جليد أنتاركتيكا، يصل حجمها إلى جبال الهيمالايا.

توصل فريق دولي من العلماء إلى أدلة على وجود بقايا سلاسل جبلية ضخمة مدفونة تحت الغطاء الجليدي للقارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، يصل حجمها إلى حجم جبال الهيمالايا، في اكتشاف علمي يقدم معلومات جديدة عن التاريخ الجيولوجي للقارة والتغيرات التي شهدتها الأرض على مدار ملايين السنين.

ونُشرت نتائج الدراسة، التي شارك فيها خبراء من الجامعة الوطنية الأسترالية ومركز «جي إف زد» الألماني لأبحاث علوم الأرض، في مجلة «إيرث آند بلانيتاري ساينس ليترز» العلمية المتخصصة.

وتشير النتائج إلى أن هذه السلاسل الجبلية تشكلت قبل نحو 650 إلى 450 مليون سنة، خلال مرحلة تكوين القارة العظمى «غندوانا»، التي كانت تضم مجموعة من الكتل القارية، من بينها القارة القطبية الجنوبية والهند وأفريقيا.

ويرجح الباحثون أن تصادم هذه الكتل القارية بعضها ببعض أدى إلى نشوء نظام جبلي هائل، يُصنف ضمن أكبر الأحداث الجيولوجية التي شهدتها القارة القطبية الجنوبية خلال تاريخها القديم.

كيف اكتشف العلماء الجبال المدفونة؟

تواجه دراسة التضاريس الجيولوجية في أنتاركتيكا تحديات كبيرة، إذ يغطي الجليد أكثر من 99.5% من مساحة القارة، وهو ما يحول دون وصول العلماء إلى الصخور الموجودة أسفل الغطاء الجليدي وفحصها بصورة مباشرة.

وللتغلب على هذه الصعوبة، اعتمد الفريق البحثي على تحليل عينات من الرواسب التي جُمعت من قاع المحيط بالقرب من الحافة القارية لأنتاركتيكا.

وشملت الدراسة فحص 1712 حبيبة من بلورات معدن الزركون، الذي يُعد من المواد المهمة في الأبحاث الجيولوجية، نظرًا إلى أن خصائصه الكيميائية والنظائرية تتيح للعلماء تحديد أعمار الصخور، والتعرف على الظروف الجيولوجية التي تكونت فيها.

ومن خلال دراسة هذه البلورات وتحليل بياناتها، تمكن الباحثون من الوصول إلى أدلة تدعم وجود سلاسل جبلية قديمة مدفونة تحت الجليد، وتحديد الفترة الزمنية التي شهدت تكوينها بالتزامن مع نشأة القارة العظمى غندوانا.

علاقة الجبال القديمة بظهور الحياة المعقدة



لا تقتصر أهمية الاكتشاف على تحديد طبيعة التضاريس القديمة في أنتاركتيكا، بل تمتد إلى دراسة الظروف البيئية التي ساعدت على تطور الحياة على الأرض.

ويرى الباحثون أن التآكل السريع لهذه السلاسل الجبلية القديمة ربما أسهم في تهيئة الظروف المناسبة لظهور أشكال أكثر تعقيدًا من الحياة، من خلال مجموعة من العمليات الجيولوجية والبيئية التي أثرت في المحيطات والغلاف الجوي.

فقد ساعدت عمليات التجوية وتفكك الصخور على نقل العناصر الغذائية إلى المحيطات، إلى جانب خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وزيادة تركيز الأكسجين.

وترتبط هذه التغيرات البيئية بظهور الكائنات الحية ذات الهياكل الصلبة قبل نحو 539 مليون سنة، خلال الفترة المعروفة باسم «الانفجار الكامبري»، وهي مرحلة شهدت تنوعًا كبيرًا في أشكال الحياة البحرية وظهور مجموعات متعددة من الكائنات الحية.

ويمنح هذا الترابط العلماء فرصة لفهم كيفية تأثير العمليات الجيولوجية الكبرى، مثل تكوين الجبال وتآكلها، في التغيرات البيئية التي صاحبت تطور الحياة على كوكب الأرض.

خريطة جديدة تكشف آلاف التضاريس أسفل جليد أنتاركتيكا



يأتي هذا الاكتشاف بالتزامن مع التقدم المتواصل في الأبحاث العلمية المتعلقة بالتضاريس المدفونة أسفل الغطاء الجليدي للقارة القطبية الجنوبية.

ففي يناير 2026، كشفت خريطة نُشرت في مجلة «ساينس» العلمية عن نحو 72 ألف معلم تضاريسي لم تكن معروفة من قبل تحت جليد أنتاركتيكا.

وضمت المعالم التي رصدتها الخريطة تلالًا وسلاسل جبلية ووديانًا وقنوات مائية قديمة، ما أتاح للباحثين تصورًا أكثر تفصيلًا لطبيعة السطح الصخري المدفون أسفل الكتل الجليدية الهائلة.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في دراسة حركة الأنهار الجليدية، إذ تؤثر طبيعة التضاريس الموجودة أسفل الجليد بصورة مباشرة في سرعة تدفقه واتجاه حركته نحو المحيط.

كما ترتبط حركة الأنهار الجليدية ومعدلات تدفقها إلى المحيطات بالتغيرات التي يشهدها مستوى سطح البحر عالميًا، ولذلك تساعد معرفة تفاصيل التضاريس المدفونة في تحسين فهم العمليات التي تتحكم في استقرار الغطاء الجليدي لأنتاركتيكا.

ويواصل العلماء دراسة البنية الجيولوجية للقارة القطبية الجنوبية باستخدام تقنيات تحليل الرواسب والبيانات الجيوفيزيائية والخرائط الحديثة، بهدف الكشف عن المزيد من التضاريس المخفية، وفهم تاريخ القارة وتطورها، إلى جانب تحديد العوامل الطبيعية التي تتحكم في حركة الجليد وتأثيرها في مستوى البحار والمحيطات.