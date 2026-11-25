كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن صدور توصيات بحجب لعبة «GTA» الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب ما تمثله من مخاطر على النشء، وما تتضمنه من مشاهد عنف وسرقة وتعاطي مخدرات.

التنسيق مع تنظيم الاتصالات لحجب لعبة GTA

وقال بدوي، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية، إن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتابع كل ما يشكل خطورة داهمة على الأطفال والنشء، سواء من التطبيقات الإلكترونية أو الألعاب، مشيرًا إلى أن لعبة «GTA» من الألعاب الخطيرة التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتضمن محتوى قد يؤثر سلبًا على المستخدمين.

وأوضح أن اللجنة عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث آليات رصد التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي تشكل خطورة على الأطفال، لافتًا إلى أنه جرى التواصل صباح اليوم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وصدر عن اللجنة، بالتنسيق مع هيئة مكتبها، عدد من التوصيات بحجب كل ما يشكل خطورة داهمة على النشء، ومن بينها اللعبة.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة المسؤولة عن المحتوى وإصدار قرار الحجب، فيما يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن الجهاز أكد خلال التواصل معه امتلاكه الإمكانيات والآليات اللازمة لتنفيذ قرارات حجب الألعاب والتطبيقات التي تشكل خطورة، ومن بينها لعبة «GTA».

وفيما يتعلق بإمكانية حجب اللعبة رغم إتاحتها عبر أجهزة «بلاي ستيشن» و«إكس بوكس»، وإمكانية تحميلها أو شرائها، قال بدوي إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد قدرته على تنفيذ قرار الحجب، ردًا على تساؤلات طرحتها اللجنة خلال اجتماعها معه.

وشدد بدوي على أن التوصيات المطروحة لا تقتصر على المستخدمين دون 18 عامًا، وإنما تستهدف حجب اللعبة بشكل عام، موضحًا أن خطورتها لا تتوقف عند الأطفال، بل تمتد إلى فئات عمرية أخرى، في ظل ما وصفه بطبيعتها الإدمانية وتأثيرها على المستخدمين.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالات ورسائل عديدة من شباب ومستخدمين للعبة أعربوا عن اعتراضهم على تصريحاته بشأن حجبها، كما تلقى تعليقات غاضبة عبر صفحته، مؤكدًا أن اللجنة تنظر إلى القضية من منظور حماية المجتمع من مخاطر المحتوى الإلكتروني الضار.

ولفت رئيس لجنة الاتصالات إلى أن الوعي يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية، لكنه لا يعد بديلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحًا أن الحجب ليس الحل الجذري الوحيد للمشكلة، وإنما يجب أن يتزامن مع رفع الوعي لدى الأطفال والشباب.

وأضاف أن اللجنة تتابع التجارب الدولية في التعامل مع مخاطر الألعاب الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هناك تحركات ومطالبات في عدد من الدول بشأن مخاطر لعبة «GTA»، وأن بعض الدول العربية تتحرك في اتجاه اتخاذ إجراءات مماثلة.

وأكد بدوي استمرار متابعة اللجنة للإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بشأن توصيات الحجب، مشددًا على أهمية التعامل مع مخاطر الألعاب الإلكترونية التي قد تبدو للبعض مجرد وسيلة للترفيه، لكنها قد تتضمن محتوى وسلوكيات تشكل تهديدًا للنشء والمجتمع.