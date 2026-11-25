افتتح ملك بلجيكا الملك فيليب، اليوم الأربعاء، مصنعا عملاقا للأقمار الصناعية جنوبي البلاد؛ بهدف تلبية الطلب الأوروبي المتزايد على البنية التحتية الفضائية.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء أن المصنع سيبدأ إنتاج الأقمار الصناعية المخصصة لمشروع الكوكبة الأوروبية إيريس 2" الذي يستهدف منافسة شبكة "ستارلينك" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بحلول نهاية عام 2028.

وأضافت الشبكة أن المصنع يقع في مدينة (شارلوروا) جنوبي البلاد وتديره شركة "إيروسبيس لاب" البلجيكية، مشيرة إلى أنه سيتولى إنتاج عدد من الأقمار الصناعية، من بينها الأقمار المخصصة لمشروع "إيريس 2" الأوروبي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة بينوا ديبير إن الشركة تجاوزت طموحاتها الخاصة من حيث سرعة النمو، مشيرا إلى أنها تحولت من شركة ناشئة صغيرة تأسست عام 2018 إلى مشروع صناعي ضخم يؤدي دورا مهما في تعزيز ما وصفه ب"السيادة الفضائية" لأوروبا.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع نحو 500 قمر صناعي، فيما حصل ديبير وشركاؤه في سبتمبر الماضي على عقد بقيمة 2.4 مليار يورو لتصنيع 264 قمرا صناعيا من إجمالي 348 قمرا من المقرر أن تشكل كوكبة "إيريس 2".

ويمتد المصنع - الذي يتخذ شكلا بيضاويا ضخما - على مساحة تقارب 20 ألف متر مربع، إلا أنه لا يزال غير مشغل حتى الآن.. ومن المقرر انتقال العاملين إليه في يناير المقبل، على أن تبدأ عمليات الإنتاج بحلول نهاية عام 2028.

وتسعى أوروبا إلى تعزيز قدراتها في قطاع الفضاء والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتنامية خارج كوكب الأرض، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من الاستقلال التكنولوجي والاستراتيجي، في ظل تصاعد المخاوف بشأن مدى موثوقية الاعتماد على الولايات المتحدة في توفير الخدمات والبنية التحتية الحيوية.