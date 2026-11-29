فتحت كازاخستان، اليوم الأحد، أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد، لبدء التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار أعضاء المجالس المحلية الجديدة، بمشاركة أكثر من 12.6 مليون ناخب مؤهل، وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء الكازاخستانية «قازينفورم».

وأوضحت اللجنة المركزية للانتخابات أن عدد مراكز الاقتراع التي استقبلت الناخبين بلغ 10 آلاف و338 مركزاً، لاختيار 3447 عضواً في 228 مجلساً محلياً، على أن تمتد مدة عضويتهم إلى خمس سنوات.

ويبلغ عدد المرشحين المسجلين لخوض الانتخابات 10 آلاف و582 مرشحاً، يتنافس 1160 منهم على 334 مقعداً من خلال 97 قائمة حزبية في 20 منطقة، بينما يخوض 9422 مرشحاً المنافسة على 3113 مقعداً عبر الدوائر الانتخابية الفردية.

وتشهد الانتخابات مشاركة 7 أحزاب سياسية، هي «أويل»، والحزب الوطني الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الشعب الكازاخستاني، و«ريسبوبليكا»، والحزب الديمقراطي الكازاخستاني «أك زول»، وحزب «بايتاك» الأخضر، وحزب «أديليت».

وتعتمد الانتخابات نظاماً مزدوجاً في العاصمة والمراكز الإقليمية والمدن ذات الأهمية الوطنية، حيث يُنتخب نصف أعضاء المجالس المحلية عبر القوائم الحزبية، والنصف الآخر من خلال الدوائر الفردية، بينما تُجرى الانتخابات في مجالس المقاطعات والمدن الأخرى بنظام الدوائر الفردية لجميع المقاعد.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 3 ديسمبر 2026، لتبدأ بعدها المجالس المحلية الجديدة مهامها بولاية تستمر خمس سنوات.