حققت جامعة كفر الشيخ إنجازًا مشرفًا في المشروع الوطني للقراءة، بحصول الطالبة فاطمة محمد ذكي، بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري، على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في المستوى الماسي، وذلك خلال فعاليات الحفل الختامي للمشروع الوطني للقراءة، الذي أقيم بقصر عابدين بالقاهرة، وسط مشاركة نخبة من قيادات الجامعات المصرية والشخصيات العامة.

وشهد الحفل حضور الدكتور يحيى زكريا عيد رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور أسامة وفا المنسق العام للمشروع الوطني للقراءة بالجامعة، والدكتورة إيمان جمال عيسوي منسق المشروع بكلية الطب البشري، في تأكيد على اهتمام الجامعة بمشاركة طلابها في المبادرات الوطنية التي تستهدف بناء الوعي وتنمية الفكر وترسيخ ثقافة المعرفة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن حصول الطالبة فاطمة محمد ذكي على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في المستوى الماسي يمثل مصدر فخر واعتزاز لأسرة الجامعة، ونموذجًا مشرفًا لما يمتلكه طلاب جامعة كفر الشيخ من قدرات فكرية وثقافية متميزة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لا يقتصر على التفوق في مسابقة ثقافية، بل يعكس وعيًا حقيقيًا بأهمية المعرفة والقراءة باعتبارهما أساس بناء الشخصية المتكاملة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تضع بناء الإنسان وتنمية الوعي الفكري والثقافي في مقدمة أولوياتها، وتحرص على توفير بيئة جامعية محفزة لاكتشاف المواهب وصقل القدرات، وتشجيع الطلاب على القراءة والبحث والاطلاع، بما يسهم في إعداد أجيال تمتلك العلم والثقافة والقدرة على التفكير النقدي والإبداع والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه.. أعرب الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، عن بالغ سعادته واعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققته الطالبة فاطمة محمد ذكي، مؤكدًا أن تفوقها في المشروع الوطني للقراءة يمثل نموذجًا متميزًا لطالب الطب الذي يجمع بين التفوق العلمي والثقافة العامة والوعي المجتمعي.

وأشار عميد كلية الطب البشري، إلى أن الطبيب المتميز لا تقتصر إمكاناته على المعرفة الطبية وحدها، بل يحتاج إلى ثقافة واسعة وفكر مستنير وقدرة على التواصل وفهم المجتمع، مؤكدًا أن القراءة تسهم في بناء شخصية الطبيب وتعزيز قدراته الإنسانية والفكرية، وموجهًا الشكر لكل القائمين على دعم الطالبة ومتابعة مشاركتها حتى تحقيق هذا المركز المتقدم.

وفي السياق.. أكد الدكتور أسامة وفا المنسق العام للمشروع الوطني للقراءة بجامعة كفر الشيخ، أن وصول الطالبة فاطمة محمد ذكي إلى المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بالمستوى الماسي يعكس الجهد المبذول في نشر ثقافة القراءة داخل الجامعة، وحرص الطلاب على خوض المنافسات المعرفية والفكرية بروح من الجدية والطموح.

وأوضح الدكتور أسامة وفا، أن المشروع الوطني للقراءة يمثل مبادرة مهمة لترسيخ عادة القراءة الواعية والمنتظمة، وتوسيع مدارك الطلاب، وتنمية مهارات التحليل والاستنتاج والتفكير النقدي، مشيدًا بتميز الطالبة وإصرارها على تحقيق مركز متقدم، ومؤكدًا استمرار العمل على تشجيع المزيد من طلاب الجامعة للمشاركة في المشروع وتحقيق إنجازات جديدة في دوراته المقبلة.