استقبل اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، السفير أرمين ساركيسيان، سفير جمهورية أرمينيا لدى جمهورية مصر العربية، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

ورحب المحافظ بالسفير الأرميني، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وأرمينيا، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون في المجالات السياحية والثقافية والاستثمارية، في ضوء ما تتمتع به محافظة جنوب سيناء من مقومات سياحية وطبيعية فريدة تجعلها وجهة جاذبة للسياحة والاستثمار.

من جانبه، أعرب السفير الأرميني عن سعادته بزيارة مدينة شرم الشيخ، مشيدًا بما تشهده من تطور في مختلف المجالات، ومؤكدًا تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون مع محافظة جنوب سيناء، لا سيما في مجال تنشيط السياحة الأرمينية الوافدة إلى مصر.

وكشف السفير عن اعتزامه العودة إلى مدينة شرم الشيخ خلال الشهر المقبل، لتنظيم احتفالية بمناسبة مرور 35 عامًا على إقامة العلاقات بين مصر وأرمينيا، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والدبلوماسية التي تجمع البلدين.

وشهد اللقاء مناقشة آفاق تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة، والعمل على زيادة معدلات التدفق السياحي الأرميني إلى مدينة شرم الشيخ، إلى جانب بحث فرص الاستثمار وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاع السياحي.

وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ جنوب سيناء درع المحافظة إلى السفير الأرميني، تقديرًا لزيارته، وتأكيدًا على حرص المحافظة على تعزيز علاقات التعاون والصداقة. .