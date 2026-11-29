أفاد تقرير لشركة "الشال" الكويتية للاستشارات، اليوم، بأن الدراسة التي نقلتها في تقريرها للأسبوع الماضي عن تقديرات "أليانز للأبحاث" بشأن الخسائر الاقتصادية والمالية المحتملة لدول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030 لم تذكر الخسائر البيئية الناتجة عن تسرب النفط من الناقلات الغارقة أو المعطوبة، والذي يمتد ضرره إلى ما هو أبعد من عام 2030.

وأوضحت "الشال"، أن تقريرا لمنظمة السلام الأخضر (Greenpeace) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، صادر بتاريخ 19 نوفمبر الجاري، ذكر أن نحو 148 ناقلة تمت مهاجمتها في منطقة الخليج، ومضيفا أن الجميع يعلم أنه خليج شبه مغلق بسبب مضيق هرمز.

وأضاف أن المنظمة قدرت أن حالات التسرب من تلك الناقلات بلغت نحو 609 حالات، وأن كمية النفط المتسرب غطت نحو 21 ألف كيلومتر مربع، أي مساحة تفوق مساحة الكويت بنحو 4 آلاف كيلومتر مربع. وذلك ما تم رصده حتى الآن وفي ظروف يصعب معها الرصد الدقيق، ولعل الأهم هو أن احتمالات إعطاب وغرق المزيد من تلك الناقلات قائم ما لم يتم حل الصراع سلميا.

وأشار تقرير "الشال" إلى أن تسرب النفط يهدد البيئة البحرية بأحيائها المائية وحواضنها من شعاب مرجانية ونباتاتها وطيورها، ولن يسلم البر من تلوث الشواطئ، ومدى الضرر الطويل الأمد، ولعل الكويت تعي ذلك، فلا زالت تعاني تبعات جريمة حرق آبارها النفطية عام 1991، أي قبل أكثر من ربع قرن.

وأضاف أن الضرر يمتد إلى الإنسان من زاوية تعاطيه مع كل ما تقدم، ولكن التهديد يمتد أيضا إلى مياه الشرب في إقليم يسد معظم حاجته منها من تحلية مياه البحر، ووصول كتل النفط المتسرب قرب منشآت التحلية يعني وقفها عن العمل لأمد زمني غير معروف مداه، والتحول إلى الاعتماد على مخزونات مياه لا نعرف حجمها.

ولفت التقرير إلى أن ما حدث من ضرر لدول الإقليم نتاج حرب ليست طرفا فيها، وأخفق طرفاها في تقدير نتائجها قد حول دولنا (دول الخليج) إلى مختبر تجارب لجسامة ضررها، وأولوية دول الإقليم هي في استخدام كل نفوذها لوقف تلك الحرب المجنونة، لأن أضرار اتساعها أكبر.

وأضاف أن الأولوية الثانية في حالة جرى احتواء اتساع الحرب، هي بذل جهد جماعي لخفض تكاليف ما تحقق من ضرر بيئي إلى حدودها الدنيا، فامتداد التسرب لن يحترم حدود أي دولة، ولا بد من تركيز جهود المعالجة المكثفة بدءا من مواقع التسرب الحالية.