سجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار الأمريكي، مقتربًا من حاجز 3 ملايين ريال للدولار، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع التضخم وتشديد العقوبات الأمريكية واتساع نطاق القيود المفروضة على الاقتصاد الإيراني.

وبلغ سعر بيع الدولار في السوق الحرة نحو 2.992 مليون ريال، مقارنة مع 2.938 مليون ريال يوم الجمعة الماضي، وفقًا لموقع “بون باست” المتخصص في متابعة أسعار الصرف في السوق الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، سجل الدولار نحو 2.999 مليون ريال وفقًا لموقع “ألانتشاند”، بارتفاع نسبته 1.83%.

ويأتي الانخفاض الحاد في قيمة الريال وسط واحدة من أسوأ موجات التضخم التي تشهدها إيران منذ عقود، في وقت أدت فيه الحرب المستمرة منذ 9 أشهر إلى تفاقم الضغوط على الاقتصاد، ولا سيما أسعار المواد الغذائية.

وتواجه إيران كذلك ضغوطًا متزايدة نتيجة العقوبات الأمريكية، بعدما أعادت واشنطن في يوليو فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل “قوة مهام البوابة الحديدية” بهدف الحد من حركة الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في بيان عقب فرض عقوبات جديدة تستهدف عزل إيران عن الاقتصاد العالمي وتعطيل شبكاتها المصرفية الموازية، إن “الاقتصاد الإيراني غارق، وقادته يشعرون بالذعر”.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف بشأن قدرة البلاد على تمويل احتياجاتها الأساسية، قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي امس السبت إن إيران تمتلك احتياطيات كافية من العملات الأجنبية لتمويل واردات السلع الأساسية والأدوية خلال الأشهر المقبلة، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن تحركات سوق الصرف لا تعكس المؤشرات الاقتصادية وحدها، وإنما تتأثر أيضًا بالتوقعات والعوامل السياسية والنفسية.

وقال همتي للتلفزيون الرسمي إن سوق العملات الأجنبية يتأثر بمجموعة من العوامل، من بينها الوضع الاقتصادي والتوقعات والتطورات السياسية، مضيفًا أن البنك المركزي يعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في السوق.

ومع تسارع انخفاض قيمة العملة، يتجه الإيرانيون بشكل متزايد إلى الدولار والعملات الأجنبية الأخرى والذهب لحماية مدخراتهم من تآكل قيمتها، في ظل بحث الأسر والمستثمرين عن أصول أكثر قدرة على الاحتفاظ بالقيمة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وتكشف بيانات مركز الإحصاء الإيراني عن حجم الضغوط التضخمية التي تواجهها البلاد؛ إذ ارتفعت أسعار المستهلكين في أكتوبر بنسبة 88.7% على أساس سنوي، بينما تسارع متوسط التضخم السنوي إلى 76.8%.

وقفزت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 112.6% خلال الفترة نفسها، ما يعكس التأثير المباشر لانخفاض قيمة العملة على تكاليف المعيشة.

وكان الريال قد سجل في أغسطس الماضي مستوى قياسيًا منخفضًا بعدما تجاوز للمرة الأولى حاجز مليوني ريال مقابل الدولار، في وقت بلغ فيه معدل التضخم السنوي 66% في يوليو، لتتسارع خسائر العملة بالتزامن مع اتساع الضغوط الاقتصادية والعقوبات المفروضة على البلاد.