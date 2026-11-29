أكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مجدداً دعم الهند الثابت للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في رسالة مودي بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الوزراء الهندي - في الرسالة التى وزعت سفارة الهند بالقاهرة نسخة منها اليوم الأحد - إن التزام بلاده تجاه رفاه وازدهار وتنمية الشعب الفلسطيني، وكذلك تجاه تحقيق السلام في المنطقة، يبقى راسخاً، ولاسيما في هذه الأوقات الصعبة والمليئة بالتحديات.

وشدد على أن موقف الهند إزاء القضية الفلسطينية هو موقف مبدئي، وقد ظلت مواقفها وأفعالها متسقة على مدى فترة طويلة .. لافتاً إلى أن رؤية الهند الراسخة تتمثل في أن نكون شريكاً موثوقاً في تحقيق تطلعات فلسطين التنموية، وهو ما يتجسد في شراكتنا التنموية التي تشكل جوهر علاقاتنا الثنائية.

وتابع "وفي هذا الإطار، نعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها".. مضيفاً أن الهند تؤمن إيماناً راسخاً بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل للمضي قدماً نحو إيجاد حلول دائمة ومستدامة.

وأوضح مودي، أن نيودلهي تدعم على الدوام حل الدولتين من خلال المفاوضات بما يضمن قيام دولة فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

وأعرب عن سعادته إزاء تنامي الدعم الدولي لهذا الموقف الذي تجسّد في إعلان نيودلهي الصادر عن قمة مجموعة البريكس.

وقال رئيس الوزراء الهندي، إن الصراع المستمر ألقى بأعبائه الثقيلة على المدنيين، ولاسيما النساء والأطفال.. مشدداً على أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل موحد لحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية.

وأضاف "لطالما ظل نهج الهند يجمع بين الالتزام السياسي والشراكة العملية؛ إذ قدمنا المساعدات الإنسانية، ودعمنا مشاريع التنمية وبناء القدرات في فلسطين، وواصلنا تقديم دعمنا الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تُعد خدماتها حيوية للشعب الفلسطين.

وأكد مودي، التزام بلاده بإحداث تغيير مستدام في حياة المتضررين من هذا الصراع، إذ تؤمن بأن تقديم المساعدات الإنسانية في وقتها وبصورة مستدامة يشكل عاملاً أساسياً في استعادة الحياة الطبيعية.

وقال "يجب إدانة الإرهاب، كما ينبغي أن تكون عمليات إعادة الإعمار والتنمية محور التركيز الرئيسي للمجتمع الدولي".. معرباً عن أصدق تمنياتي للشعب الفلسطيني بالسلام والازدهار والرفاه، وللمنطقة بتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.