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أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ إضافي قدره مليون يورو - أي ما يعادل نحو 656 مليون فرنك أفريقي - لدعم الفئات السكانية الأكثر ضعفا في شمال توجو وبنين.

وذكر موقع "توجو فيرست" التوجولي" اليوم /الأحد/ - أن هذه المبادرة تندرج ضمن حزمة تمويل إضافية بقيمة 5ر39 مليون يورو، مخصصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في منطقتي الساحل وحوض بحيرة تشاد.

وتشمل المساعدات تقديم تحويلات نقدية متعددة الأغراض للنازحين، بالإضافة إلى دعم جهود التأهب للكوارث وتوفير خدمات الحماية والرعاية الصحية والتغذية. ولم يتم تحديد كيفية توزيع هذا المبلغ بين توجو وبنين.

ويصل بذلك إجمالي التمويل الإنساني الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لمنطقتي الساحل وحوض بحيرة تشاد في عام 2026 إلى 5ر263 مليون يورو.

وتغطي التدخلات المدعومة مجموعة من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والتغذية والرعاية الصحية وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي وحماية السكان، والتعليم في حالات الطوارئ.

وفي ظل استمرار الأزمات الأمنية والإنسانية في هذه المنطقة، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة دعم السكان المتضررين، وذلك من خلال شركائه في العمل الإنساني وعبر تدخلات مصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل دولة.