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رياضة

مدرب مصري في انجلترا يشرح طبيعة عمله مع نادي دوروم

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:33 ص
صدى البلد
منتصر المرشدي
قال إبراهيم هلول المدرب بقطاع الناشئين في نادي دوروم يونايتد الإنجليزي، إن هذا النادي متواجد في شمال انجلترا ويمتلك 34 فريقا من أول 6 سنوات حتى 20 عاما، ولا يوجد فريق أول بالنادي.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "توجد توأمة مع ميدلسبراة ونيوكاسيل وسندرلاند، ونقوم بتفريغ اللاعبين لهم، وحصل دوروم على بعض الجوائز من الاتحاد الإنجليزي لمطابقته للمواصفات".

واستطرد قائلا: "يوجد دعم مالي من الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى أن هناك راعي للنادي، ونقوم ببيع اللاعبين لأندية شمال انجلترا".

وأشار إلى أنه يتولى تدريب فريق 12 سنة، ويتنافس مع واشنطن وسندرلاند ونيوكاسل، وكافة اندية شمال انجلترا، مشددا على أنه يعمل من أجل الاستمتاع بكرة القدم، حتى لا نضغط على اللاعب، ونعلم اللاعبين حب الاستمتاع، ونجتع كأجهزة فنية متنافسة بعد نهاية المباراة، واختار للمنافس أفضل لاعب في فريقه، وكذلك المنافس يختار لي أفضل لاعب في فريقي.

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