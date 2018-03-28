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رياضة

علاء ميهوب يفجر مفاجأة حول انتقال «وليد أزارو» للزمالك.. فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:03 م
وليد ازارو مهاجم
وليد ازارو مهاجم الاهلي
عمرو ابوبكر
أفصح علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالأهلي، عن مفاجأة بشأن رغبة الزمالك عن التعاقد مع المغربي وليد أزارو قبل انتقاله للأهلي.

وأكد ميهوب في تصريحات هاتفية لبرنامج المدرج الذي يقدمه الإعلامي "إبراهيم عبد الجواد"، عبر قناة dmc، أنه عند متابعته لأزارو قام بالاستفسار عن مستوى اللاعب من طارق مصطفى وقال له إنه قام بعرض اللاعب من قبل على الزمالك ولكن لم يهتم أحد بسبب انشغال القطبين بصفقة إيفونا التي أثارت ضجة حولها.

وأضاف أن أزارو كان مرحبا جدًا بالانتقال للأهلي ورفض عددا من العروض من أجل اللعب للقلعة الحمراء.

وقال ميهوب، إن أزارو كان منبهرا جدًا بالأهلي وقال له إنه سعيد باللعب لناد كبير مثل الأهلي له اسم كبير في أفريقيا.

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