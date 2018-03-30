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فن

تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:38 م
تامر حسني يتألق في
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية
محمد صبحي
صعد النجم تامر حسني مساء اليوم الجمعة علي خشبة المسرح المقام داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمدينة جدة السعودية لإحياء حفله الغنائي الأول بالمملكة العربية السعودية.

أحيا أولى فقرات الحفل المطرب السعودي الشاب محمد السهلي الذي حرص في ختام فقرته علي تقديم نجم الحفل تامر حسني للجمهور، مؤكدا أنه من الجيل الذي نشأ علي أغانيه.

وبمجرد صعود نجم الحفل تامر حسني تصاعدت هتافات قرابة الـ ١٥ ألفا من الشباب ممن يغلب عليهم الحضور النسائي، وحرص تامر قبيل إحياء الحفل على شكر الحكومة والشعب السعودي.

وافتتح تامر الحفل بأغنية "عينيا بتحبك" والتي علق بعدها قائلا: "ينتابني شعور بانني اغني للمرة الأولي النهاردة" واختتم الحفل بأغنية "أنا مصرى". 

واستكمل تامر الحفل بأغاني "كل مرة "، "بنت الايه"، "تليفوني رن"، "قرب حبيبي"، "يانا يامفيش"، "ارجعلك"، "بطلة العالم" .. وغيرها ممن رددها بمشاركة الجمهور في حالة من الاندماج المتبادل بينه وبين محبيه من مختلف الأعمار.

وحرص حسني علي دعوة الإعلامي تامر أمين للصعود علي خشبة المسرح، حيث أكد أن تامر حسني رافع رأس مصر زي العالمي محمد صلاح معربا عن سعادته بوجود حفل لفنان مصري يضم كل أفراد الأسرة السعودية.

هذا ويقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ويقوم بتنظيمه من الجانب السعودي زكي عبد التواب "360" ومحمد عبد التواب "LIVE" ومن الجانب المصري تامر عبد المنعم "PMG" حيث تم تصميم مسرح ضخم لم يسبق تنفيذه في كل حفلات تامر حسني ويحاط المسرح بمدرجات بها مقاعد الجمهور والتي تحمل الألوان الثلاثة لعلم مصر حيث تحمل المقاعد الأمامية اللون الأحمر والتي تليها باللوان الابيض ومقاعد الصفوف الخلفية باللون الأسود وهو ما يضفي أجواء الفخامة والإبهار للفن المصري على أرض السعودية.

كان ضمن الحضور الإعلامي تامر أمين وأحمد السعدني المشارك بال led screens وإبراهيم الحصري ومحمد الحصري والمنتج وليد منصور والفنان محمد أشرف والفنانة السعودية رجاء صالح.
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور
تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور

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تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور

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