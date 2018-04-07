فاروق الباز: التعليم والصحة في حاجة إلى تطوير.. فيديو

قال الدكتور فاروق الباز، مدير معهد أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن الامريكية، إن التعليم والصحة في مصر لم يأخذا حقهما حتى الآن من الإصلاح، مشددا على ضرورة أن تكون لهم الأولوية القصوى في المرحلة المقبلة.





وأضاف "الباز"، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم، قائلاً: "التعليم في مصر خربان خالص من أوله لآخره.. عندنا خيبه في التعليم ليس لها حلول"، مُشيرا إلى أن الشهادة الجامعية معناها أنك تستطيع تعليم نفسك وليست نهاية المطاف، وتابع:"وزير التعليم الحالي ممتاز ولديه رؤية لإصلاح منظومة التعليم ما قبل الجامعي".



