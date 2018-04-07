ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

فاروق الباز: التعليم والصحة في حاجة إلى تطوير.. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 09:49 م
الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز
نورا المري
قال الدكتور فاروق الباز، مدير معهد أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن الامريكية، إن التعليم والصحة في مصر لم يأخذا حقهما حتى الآن من الإصلاح، مشددا على ضرورة أن تكون لهم الأولوية القصوى في المرحلة المقبلة.

وأضاف "الباز"، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم، قائلاً: "التعليم في مصر خربان خالص من أوله لآخره.. عندنا خيبه في التعليم ليس لها حلول"، مُشيرا إلى أن الشهادة الجامعية معناها أنك تستطيع تعليم نفسك وليست نهاية المطاف، وتابع:"وزير التعليم الحالي ممتاز ولديه رؤية لإصلاح منظومة التعليم ما قبل الجامعي".

وأشار إلى أن هيئة مستشاري الرئيس السيسي من العلماء تقدم له الاستشارات في الأمور التي تعرض عليه، لافتا إلى أن الهيئة تجتمع كل شهرين وتناقش كافة القضايا".

ترشيحاتنا

محمود سعد يقود ثورة التحليل الفني قبل المونديال بمشاركة الخطيب والعويران وأبو رجيلة

تفاصيل اتصال المدير الفني للمنتخب بـ «محمد صلاح» وأول طلب قبل العودة للمباريات

الصحة: استقبال 89 مواطنا مصابين باشتباه أعراض تسمم بالقليوبية

إيهاب جلال يوجه تحذيرا شديد اللهجة إلى لاعبي الزمالك

شاهد.. «بنت العراب» تكشف حقيقة «عبارة» طالَب أحمد خالد توفيق بوضعها على قبره

الطب البيطري بالقاهرة تكشف عن كارثة بمحلات بيع الفسيخ والأسماك المملحة ..فيديو

30 ألف جنيه غرامة الزمالك على الونش بسبب "الباديكير"

عزة مصطفى تهنئ حمدي رزق على رئاسة تحرير «المصري اليوم» .. فيديو

شاهد.. اللحظة الأولى لخروج النور المقدس من قبر السيد المسيح بالقدس

طريقة طبيعية للتخلص من رائحة العرق فى الصيف

الخلافات تضرب قناة الشرق الاخوانية وأيمن نور يستعين بالشرطة التركية لفض التظاهر .. مستند

برلمانى: 10 مليارات جنيه زيادة في المعاشات بالموازنة الجديدة..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ميسي يسجل هدفين ويضيق الفارق مع صلاح على قمة الحذاء الذهبي الأوروبي

هاري كين يسجل الهدف رقم 25 ويلاحق محمد صلاح على هداف البريميرليج.. فيديو

مصر والسودان تتفقان على استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين

ولي العهد السعودي يكشف مصير عشرات الملايين من الأجانب العاملين بالمملكة

السعودية توضح أسباب إجبار المعتمرين على التخلص من ماء زمزم .. فيديو

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

شاهد .. أحمد موسى يعرض فيديو لعامل فى قناة «الشرق الإخوانية» يسب أيمن نور

الخلافات تضرب قناة الشرق الاخوانية وأيمن نور يستعين بالشرطة التركية لفض التظاهر .. مستند

شاهد.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لـ «رمضان صبحي» عقب مراوغة لاعب توتنهام

تفاصيل اتصال المدير الفني للمنتخب بـ «محمد صلاح» وأول طلب قبل العودة للمباريات

أحمد موسى يعرض لقطات مصورة لعامل بقناة الشرق الإخوانية يفضح أيمن نور .. فيديو

أحمد موسى يطلق هاشتاج «فضائح نور في اسطنبول» .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«فودة» و«الشاذلي» يكرمان أبطال الزعانف في ختام البطولة العربية.. صور

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

هاشتاج «مسيرة العودة الكبرى» يشعل تويتر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. صور

فيديو

أحمد موسى: اليوم ليلة فضح الخونة فى قناة الشرق برعاية أيمن نور.. فيديو
عمرو أديب يهنئ الأقباط بعيد القيامة .. فيديو
شاهد.. «بنت العراب» تكشف حقيقة «عبارة» طالَب أحمد خالد توفيق بوضعها على قبره
محمود سعد مشيدا بـ"روايات" أحمد خالد توفيق: الأشياء الصادقة تدخل القلب.. فيديو
ميسي يسجل هدفين لبرشلونة في شباك ليجانيس خلال الشوط الأول.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟