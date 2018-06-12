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فن

نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:29 م
صدى البلد
سعيد فراج
بدأ منذ قليل فعاليات العرض الخاص لفيلم كارما بسينما أمريكانا بلازا بمدينة الشيخ زايد، بحضور بطل العمل عمرو سعد وصناع العمل، ونجوم الفن والسياسة والإعلام.

وكان أول الحضور للعرض الخاص السياسي عمرو موسى، والفنانون خالد الصاوي وعمرو سعد وإيهاب فهمي وسمير صبري ولبلبة، والملحن محمد رحيم وحرمه مدربة الاسود انوسة كوتة، والمنتج جابي خوري، والإعلاميين مجدي الجلاد وخالد صلاح وحرمه شريهان أبو الحسن ولميس الحديدي.

كانت الدولة انتصرت لحرية الإبداع، ردا على محاولات البعض تقييد حرية الفن، بعد القرار الذي اتخذته وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالموافقة على عرض فيلم "كارما" في موعده في دور العرض السينمائي، وتأكيدها على احترام الدولة لحرية الإبداع في شتى مجالات الفنون والتزامها بأحكام الدستور الذي أكدت نصوصه على ترسيخ حرية الإبداع.
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في الاحتفال بعرض كارما.. صور

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