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محافظات

شاهد.. غرفة ملابس للسائحين الراغبين في زيارة مسجد الصحابة بشرم الشيخ

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:56 م
غرفة للزى الاسلامى
غرفة للزى الاسلامى لدخول السائحات مسجد الصحابة بشرم الشيخ
نضال المصرى
خصصت إدارة مسجد الصحابة بشرم الشيخ، غرفة للزى الإسلامى (الجلباب والإسدال) لدخول السائحين والسائحات المسجد بعد تزايد الطلب لدخول المسجد وإعجاب السائحين والسائحات بذلك الصرح المعماري.

وقال مسعود سلطان العامل الذى خصصته الأوقاف لغرفة الزى الإسلامي، إن شرط اساسي لدخول السائحات المسجد ارتداء الاسدال والحجاب، مشيرا إلى أن السياح يكونوا سعداء لارتدائهم ذلك الذي ويعرضون شراءه ولكن نوجههم لأماكن بيعه في المحلات والبازارات بالسوق القديم.

وأكد الشيخ ماجد راضي مدير إدارة أوقاف شرم الشيخ، أن مسجد الصحابة بشرم الشيخ هو الأول بالشرق الأوسط الذي يترجم به خطبة الجمعة من على المنبر باللغات الأجنبية "الإنجليزية والفرنسية" وقريبا سوف تترجم باللغة الايطالية حيث انه يوجد أئمة يجيدون اللغات الاجنبية بالمسجد من اجل تعريف السياح والأجانب بخطبة الجمعة والإسلام السمح.

وكشف مدير إدارة أوقاف شرم الشيخ، أن المركز الإسلامي الموجود بالمسجد به اربعة ائمة يجيدون اللغة الانجليزية والفرنسية ومكتبة بها كتب اسلامية مترجمة بـ 6 لغات علاوة على أن المركز به شبكة انترنت متصلة بجميع المراكز الإسلامية على مستوى العالم، وأوضح أن المركز مفتوح يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة ليلا.

وأقيم المسجد على الطراز العثماني وأصبح قبلة للسائحين الأجانب حتي قبل الانتهاء من إنشائه، ويقوم المرشدون السياحيون بدعوة الأفواج السياحية التي يرافقونها للاستمتاع بروعة وجمال الفني الإسلامي، وقضاء وقت ممتع والتقاط صورًا له.

ويعد المسجد الأكبر على مستوى جنوب سيناء ويضم مئذنتين وعدد كبير من القباب ويستوعب أكثر من 3 آلاف مصلٍ، وصحنه الرئيسي يبلغ ارتفاعه 37 مترا، ويسع 800 مصل، ومساحته الكلية 1800 متر وبه مئذنتان ارتفاعهما 76 مترًا.

ويوجد بالداخل رواق سفلي به مظلتان للصلاة في أول دور، و36 حماما ودورة مياه، بجانب المباني الخدمية والوحدات التجارية.
شاهد.. غرفة ملابس للسائحين الراغبين في زيارة مسجد الصحابة بشرم الشيخ
شاهد.. غرفة ملابس للسائحين الراغبين في زيارة مسجد الصحابة بشرم الشيخ
شاهد.. غرفة ملابس للسائحين الراغبين في زيارة مسجد الصحابة بشرم الشيخ
شاهد.. غرفة ملابس للسائحين الراغبين في زيارة مسجد الصحابة بشرم الشيخ
شاهد.. غرفة ملابس للسائحين الراغبين في زيارة مسجد الصحابة بشرم الشيخ
شاهد.. غرفة ملابس للسائحين الراغبين في زيارة مسجد الصحابة بشرم الشيخ

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